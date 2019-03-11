«В Армении рак легких находится на первом месте» - глава Минздрава

По прогнозу министра здравоохранения Арсена Торосяна, если в Армении в течение пяти лет цены на табак вырастут в несколько раз, число курильщиков в стране снизится с 52% до 32% от всего взрослого населения.

«Это доказано, это не я придумал», - в ходе обсуждений, организованных сегодня в постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам, заявил Арсен Торосян.

«Другими влияющими факторами являются ограничение продажи сигарет в определенных местах, а также размещение плохих картинок на пачках сигарет», - добавил министр.

Он отметил, что в развитых странах для приобретения сигарет требуется много усилий, они везде не продаются, они стоят дорого, что заставляет многих отказаться от курения.

А Армения, по словам Торосяна, является сигаретным раем: «Я не знаю такой страны, где бы они стоили дешевле, чем в Армении. Например, как из Армении чемоданами везут сигареты в Россию и даже в Грузию?.. Потому что в Грузии они стоят дороже».

В комиссию была приглашена, так сказать, пострадавшая от инициативы по борьбе с курением сторона в лице представителя специализированного клуба «Союз любителей наргиле (кальяна)» Гора Гаспаряна.

«После принятия законопроекта будут закрыты несколько десятков клубов, несколько сотен сотрудников останутся без работы, - посетовал любитель кальяна. - По Вашему проекту, как вы говорите, мы не пострадаем, а потеряем определенный процент, 10-20 процентов… мы просто закроемся».

На это Арсен Торосян ответил: «Я не могу принять подчинение права человека оставаться здоровым другим правам. Мы можем обсудить, чтобы никто не пострадал, насколько это возможно».

Законопроект, ограничивающий курение в общественных местах, внесен в правительство и бурно обсуждается. Курильщики пытаются защитить свое право на курение. Члены парламентской комиссии по защите прав человека в ходе обсуждения сразу же пресекли эти попытки, заявив, что такого понятия, как «право курильщика», не существует.

Подорожание сигарет позволит предотвратить 88 тысяч преждевременных смертей ежегодно. По словам главы Минздрава, таковы исследования авторитетных экспертов Гарварда, Вашингтона, Всемирного банка, они были проведены два года назад, но о вредном воздействии курения не менее красноречиво свидетельствуют и показатели Армении.

«Примера одной Армении достаточно, чтобы показать, насколько курение вызывает рак, я уже не говорю о сердечно-сосудистых заболеваниях. У нас рак легких находится на первом месте», - сказал Торосян.

Депутат Наира Зограбян (фракция «Процветающая Армения») сказала: «Здесь я должна поддержать точку зрения министра: каждый имеет право на самоубийство... Но нет права подталкивать к самоубийству. Министерство говорит, что они не хотят подталкивать вас к самоубийству».

Представитель правительства попытался развеять опасения оппонентов законопроекта, заверив, что не ставилась задача запретить какую-либо бизнес-деятельность. А депутаты пообещали при обсуждении проекта в парламенте не игнорировать и экономические интересы.