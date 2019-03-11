Из 23 млрд драмов нанесенного государству в 2018 году ущерба возмещено 8,5 млрд - замглавы КГД

В рамках возбужденных в 2018 году 134 уголовных дел государству, по предварительным расчетам, был нанесен ущерб в размере более 23 млрд драмов, из которых 8,5 млрд возмещено. Об этом сегодня на пресс-конференйции сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Рустам Бадасян, который представил статистику по числу возбужденных за последние годы уголовных дел, размеру нанесенного государству ущерба и размеру возвращенных в госбюджет средств.

«В рамках возбужденных в 2016 году 86 уголовных дел речь идет о 5 млрд 450 млн драмов, в рамках возбужденных в 2017 году 57 уголовных дел – об 1 млрд 830 млн драмов, в 2018 году у нас было возбуждено 134 уголовных дела, в рамках которых, по предварительным расчетам, государству нанесен ущерб уже на сумму более 23 млрд драмов. Картина восстановленных средств за те же годы такова: в 2016 году - 4,5 млрд драмов, в 2017 году - 8,4 млрд драмов, в 2018 году - 8,5 млрд драмов. Показатель 2018 года в основном был обеспечен в рамках уголовных дел коррупционного характера, возбужденных после июня месяца», - отметил Бадасян.

На вопрос, когда будет возвращена государству оставшаяся часть суммы ущерба за 2018 год, Бадасян ответил: «Средний срок расследования уголовного дела довольно долгий. То есть, речь идет о восстановлении 8,5 млрд, около 6 млрд из которых касаются уголовных дел, возбужденных после июня, расследование по разным делам может длиться годами - в связи с различными сложностями. То есть, 23 млрд, о которых мы заявили, это текущие дела, расследуемые в следственном управлении».

Сумма, восстановленная в рамках возбужденных в 2018 году уголовных дел, связана исключительно с крупным бизнесом.