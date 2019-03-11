Протестуют сотрудники ломбардов, обменных пунктов и компаний по производству газированных напитков

Перед зданием правительства сегодня одновременно прошли две акции протеста против ожидаемых налоговых изменений. Протестовали сотрудники компании «Ай кола», а также сотрудники ломбардов и пунктов обмена валюты.

Первые требовали пересмотреть предлагаемые изменения в Налоговый кодекс, согласно которым на газированные напитки, содержащие сахар, ароматизаторы и вкусовые добавки, будет введен акцизный налог.

По словам директора компании Тиграна Овсепяна, в случае принятия данных изменений сотни сотрудников компании станут безработными.

Овсепян отметил, что при таком же налоговом бремени на компании, производящие дорогие напитки, подорожание составит 11-15%. «То есть, продавцы товара окажутся в выгодном положении. Продавцы эконом-сегмента однозначно сильно пострадают», - сказал он.

Причиной, по которой владельцы ломбардов и пунктов обмена валюты вышли на протест, стал предложенный Центральным банком проект поправок в закон «О государственной пошлине», в случае утверждения которого годовая ставка госпошлины для организаций, ведущих свою деятельность в этих сферах, резко повысится. Согласно проекту, в случае ломбардов госпошлина с нынешних 100 тыс. драмов будет повышена до 6 млн драмов, а в случае пунктов обмена валюты - с 50 тыс. драмов повысится до 3 млн драмов.

«80 процентов сегодняшних пунктов обмена валюты не имеют такой прибыли, чтобы выплачивать 300 тыс. драмов, на которые ежемесячно будет увеличена пошлина. Они, фактически, полностью лишатся источника прибыли», - сказал Радио Азатутюн один из протестующих.

Участники акции протеста ждали министра финансов Атома Джанджугазяна, однако выслушать их пришел вице-спикер парламента Ален Симонян. «Я не могу сейчас дать на это ответ. Но я вам обещаю обсудить все это со своими коллегами. Не только с коллегами по Национальному собранию, но и с представителями нашей политической команды обсужу, скажу, что есть такая проблема, и будут обоснования», - сказал Симонян.