Ryanair собирается выйти на армянский авиарынок

Одна из крупнейших европейских авиакомпаний-лоукостеров – Ryanair, собирается выйти на армянский рынок. Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян убеждена, что в результате этого цены на авиабилеты в Европу снизятся.

«Ryanair является лоукостером. Это означает, что компания всеми способами старается сократить расходы, чтобы предоставлять дешевые билеты. Она на самом деле может совершить революцию в нашей авиации, может выйти на рынок и изменить весь рынок. Я уверена, что когда Ryanair выйдет на армянский рынок, цены на авиабилеты снизятся, и за счет этого увеличится пассажиропоток как из Европы в Армению, так и из Армении в Европу», - сказала Ревазян.

Ревазян рассказала, что в Дублине уже состоялись встречи между руководствами Комитета гражданской авиации и авиакомпании, состоялись продуктивные переговоры, результатами она удовлетворена.

«Мы поехали очень хорошо подготовленными, с цифрами, со всей информацией о том, почему армянский рынок может быть интересен... Получили предложение, и сейчас мы ведем переговоры конкретно по этому предложению. Они конкретно сказали, что хотят выйти на рынок в 2020 году. Они сказали, что у них средняя цена на билет -составляет 40 евро. Ясно, что в Армении они не смогут работать с ценой 40 евро, но это точно не будет 350, 400, 500 евро», - сказала глава Комитета гражданской авиации.

Представитель одного из туроператоров Ованнес Кандилджяян подчеркнул, что благодаря этому можно обеспечить рост числа туристов.

«Армения однозначно нуждается в приходе европейских и не только европейских авиакомпаний. Это приведет, в первую очередь, к росту числа туристов и, конечно, к увеличению пассажиропотока. Армения должна быть открыта в Европе и в мире как туристическая страна со своим потенциалом. И, конечно же, подобные мероприятия дадут положительный импульс как развитию туризма, так и вообще узнаванию Армении в мире. По некоторым направлениям станет возможно приобретать более доступные билеты, потому что Армения сейчас находится в ситуации, когда многие авиакомпании не летают в страну», - сказал Кандилджяян.

Выход Ryanair на армянский авиарынок Татевик Ревазян считает одним из самых больших достижений армянской гражданской авиации. «Все говорили мне, что это невозможно, они никогда не заинтересуются армянским рынком... Но я поехала, встретилась, использовала правильный подход, и она направили предложение», - сказала председатель Комитета гражданской авиации Армении.