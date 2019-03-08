Симон Магакян: Совершенное в Старой Джуге – это культурный геноцид

Авторитетное британское издание Guardian на днях обратилось к теме разрушения властями Азербайджана армянских хачкаров (крест-камней) Джуги, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, назвав это «крупнейшим культурным геноцидом в 21 веке».

Guardian отмечает, что на средневековом армянском кладбище в Джуге в свое время насчитывалось около 10 тысяч надгробных памятников - хачкаров, однако периодически происходившие в советское время акты вандализма привели к тому, что, стремясь сохранить средневековые хачкары, ЮНЕСКО в 2000 году признало эту территорию культурным наследием. Тем не менее, пишет издание, даже этот факт не спас хачкары Джуги от уничтожения.

Публикация Guardian об уничтожении армянского культурного наследия в Нихичеване основана на объемном докладе, опубликованном в искусствоведческом журнале Hyperallergic, который подготовили политолог, аналитик Симон Магакян и Сара Пикман. Авторы доклада сравнивают уничтожение армянских хачкаров в Нахичеване с разрушением древнего города Пальмиры в Сирии «Исламским государством».

В беседе с Радио Азатутюн Магакян, который проживает в Денвере (США), заявил, что правительство Азербайджана совершило культурный геноцид и преступление против человечества.

«Речь идет не только о хачкарах Джуги, но и об уничтожении всего армянского культурного наследия Нахичевана: 5840 хачкаров, из которых 3 тысячи были в Старой Джуге, 89 церквей и 22 тысячи надгробий. Это были те культурные фрагменты, которые все еще существовали на территории Нахичевана после распада Советского Союза», - подчеркнул Симон Магакян.

«То, что было совершено в советский период, нельзя квалифицировать как культурный геноцид. То, о чем мы говорим, началось в конце весны 1997 года, и причина, по которой мы знаем, когда это началось, - это известный гуманист и писатель Акрам Айлисли, который недавно сообщил, что 10 июня 1997 года направил телеграмму Гейдару Алиеву, в которой написал: «Президент Алиев, Вы начали разрушение армянских церквей и кладбища в Агулисе, прошу вас, прекратите этот вандализм», - сказал аналитик и продолжил. - Мы также знаем, когда завершился этот культурный геноцид, крайний срок - 31 декабря 2006 года».

«Даже в Западной Армении, где турецкие власти разрушили почти 3 тысячи армянских церквей и храмов, мы находим фрагменты церквей, в некоторых местах армянские церкви формально даже были отремонтированы, как это сделали на острове Ахтамар. На территории Нахичевана, без преувеличения, остался нулевой след от армянской культуры», - подчеркнул Магакян.

«Я считаю, что сейчас мы сделали самое важное – показали мировому сообществу, что это, как говорят, не вопрос информационной войны, это не только проблема армяно-азербайджанского конфликта, это преступление, совершенное против международного сообщества, против человечества, которое все должны осудить. И я рад, что многие азербайджанцы, которые также помогли нам в процессе этого расследования, тоже осуждают его», - сказал Симон Магакян, назвав, в частности, имена азербайджанского историка и правозащитника Арифа Юнуса и писателя Акрама Айлисли. «Я не могу назвать имена всех для их же безопасности», - подчеркнул он.

«Ариф Юнус объясняет, что когда Ильхам Алиев в 2003 году стал президентом, сменив своего отца, он увидел армянофобию как единственную возможность для себя стать легитимным, и, по мнению Арифа Юнуса, существующая в Азербайджане армянофобия уже дошла до уровня существовавшего в нацистской Германии антисемитизма, - сказал Симон Магакян, отметив: - Кстати, в нашем докладе только один человек использует термин «культурный геноцид». Это именно Ариф Юнус».

«Мир справедливо признал уничтожение Пальмиры «Исламским государством» военным преступлением, огромной потерей для народа Сирии и всего человечества. Магакян надеется, что армяне и азербайджанцы также будут рассматривать произошедшее в Нахичеване как преступление, которое жестокий режим совершил против всех», - пишет Guardian.