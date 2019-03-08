Армения должна не выдвигать предусловия, а иметь хорошие отношения с Израилем – посол

В настоящее время Армения обсуждает вопрос открытия посольства в Израиле, чтобы вывести отношения между двумя странами на «новый, более высокий уровень».

Об этом израильскому изданию The Jerusalem Post заявил заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян, который недавно посетил Израиль вместе с делегацией высокопоставленных представителей Армении.

Выступая перед израильским журналистом под конец своего визита, заместитель министра иностранных дел Армении не стал скрывать, что армянская сторона не хочет, чтобы Израиль продавал оружие Азербайджану, но отметил, что Ереван не рассматривает этот вопрос в качестве предусловия для улучшения отношений с Израилем.

За последние несколько лет Азербайджан приобрел у Израиля оружие на сумму в 5 миллиардов долларов. Несколько недель назад сообщалось о новой сделке, согласно которой в ближайшие два года Азербайджан от Израиля получит беспилотные летательные аппараты Orbiter 1K на сумму в 13 миллионов долларов.

Касаясь данного военного сотрудничества, посол Армении в Израиле Армен Смбатян (резиденция в Ереване) заявил в беседе с Радио Азатутюн, что армянская сторона должна не выдвигать предварительные условий, а должна иметь хорошие отношения с Израилем и стараться сдерживать его.

«Мы должны быть в состоянии сделать это, чтобы мы тоже могли иметь это оружие. Мы должны стать сильнее. Мы говорим о ком-то другом. Мы должны стать сильнее, мы должны это сделать. Другое дело, что мы должны быть настолько близкими с нашими коллегами, с нашими израильскими друзьями, чтобы могли каким-то образом сдерживать. Это уже покажет время», - сказал посол.

По словам Армена Смбатяна, делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Армении в Иерусалиме также обсудила организационные вопросы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Израиль.

Кстати, армянская официальная делегация прибыла в Израиль через несколько дней после визита премьер-министра Армении в Иран. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщила, что визит армянской делегации в Израиль никак не был связан с визитом в Иран, а был запланирован еще в прошлом году, и что между министерствами иностранных дел просто были проведены консультации.