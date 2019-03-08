Пашинян поздравил женщин с 8 марта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром поздравил всех женщин с Международным женским днем 8 марта, который также отмечается как официальный праздник в Армении.

В ходе прямого включения на своей странице в Facebook Пашинян процитировал стихи армянского поэта Ованнеса Шираза, посвященные ранней весне.

«Все фиалки, лилии и тюльпаны моей души – вам, дорогие женщины: мамы, сестры, дочери. Поздравляю вас с 8 марта!» - написал в своем посте глава армянского правительства.