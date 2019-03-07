Правительство после бурных дискуссий одобрило налоговые поправки

Плоская шкала подоходного налога, освобождение от налогов для организаций с оборотом до 24 млн драмов, акцизный налог на газированные напитки - сегодня на заседании правительства министр финансов Атом Джанджугазян представил объемный пакет поправок в Налоговый кодекс, который на протяжении месяцев активно обсуждался.

«Думаю было бы грубой ошибкой укладывать экономические процессы только в рамки арифметики, потому что очень важна та философия, которая заложена в основу всего этого. Людей нужно не только призывать работать, но и создавать для этого возможности. Это одна из этих важных возможностей, конечно, с теми исключениями, которые господин Джанджугазян отметил. Я не хочу перечислять эти исключения, индивидуальные предприниматели и компании с оборотом до 24 млн драмов будут освобождены от налогов», - отметил премьер-министр Пашинян.

Микробизнес с оборотом до 24 млн драмов будет освобожден от налогов, но это улучшение не коснется тех, кто занимается торговлей. Кроме того, премьер выразил надежду, что этой льготой воспользуется именно микробизнес, а не крупный бизнес - путем искусственного дробления на мелкие предприятия с малым оборотом.

В этой связи Пашинян отметил важность поддержки граждан и их последовательности в вопросе требования выдачи чеков контрольно-кассовых аппаратов. «В целом, мы идем на эти изменения, осознавая эти риски, потому что для нас самое важное в этом процессе - это доверие, потому что мы должны изменить этот режим, когда правительство и общество руководствуются презумпцией недоверия друг к другу», - подчеркнул премьер-министр.

С целью упрощения налоговой системы будет сделан переход от пяти налоговых режимов к трем.

Вместо систем налогообложения для самозанятых, семейного предпринимательства и субъектов, действующих в поле льготного налога, будет действовать единый налог для микробизнеса на льготных условиях. Останется в силе налог с оборота для организаций с оборотом 24-115 млн драмов, а также будет действовать общий налоговый режим, при котором будет взиматься налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

С 1 января 2020 года будет установлена единая ставка подоходного налога – 23%, которая до 2023 года постепенно должна снизиться до 20%.

«Сегодня мы знаем, что в Республике Армения есть логика теневой заработной платы, если она была в правительстве, можно представить, что и в других органах будет, то есть, есть формально зарегистрированная зарплата, и есть зарплата, выдаваемая в конверте. Мы надеемся, что этими изменениями стимулируем приведение заработной платы в налоговое поле, поэтому мы снижаем подоходный налог для высоких зарплат, потому что большинство зарплат подошло к этому 23-процентному порогу, встало и больше не двигается», - сказал Пашинян.

Премьер ответил на звучащую в связи с плоской шкалой подоходного налога критику о том, что в социальном государстве доходы богатых и бедных не должны облагаться налогом с одинаковой ставкой.

Пашинян пояснил, что решить проблему социальной сбалансированности правительство намерено посредством внедрения новой системы имущественного налогообложения.

«Сегодня постоянно говорится о богатых, бедных и т. д. Мы можем констатировать, что в Республике Армения никто не стал богатым благодаря лишь зарплате, хочу обратить внимание на этот факт», - отметил глава правительства.

Принятие обсуждавшегося на протяжении нескольких месяцев проекта сегодня также не прошло без столкновения разных мнений. Министр здравоохранения Арсен Торосян заметил, что касающиеся его сферы изменения оказались в проекте Налогового кодекса сегодня утром, две недели назад их не было. Торосян указал на то, что негазированные сахаросодержащие напитки не будут облагаться акцизным налогом, кроме того, ниже предусмотренного стал налог на табак, предназначенный для «Айкос» (IQOS) и подобных устройств.

«Конечно, это недопустимо, и не только с точки зрения здравоохранения, так как мы не можем стимулировать продукцию, вредящую здоровью наших граждан и приводящую к их смерти, но это также против международных обязательств, государство при разработке своей политики должно руководствоваться обратным. Я считаю, что по части этих двух вопросов конкретно для нашего ведомства это недопустимые регулировки, и в этом виде законопроект не должен поступить в Национальное собрание», - сказал Торосян.

Премьер-министр на это возразил, что правительство не может принимать Налоговый кодекс с учетом лишь вопросов здравоохранения, должен быть продемонстрирован сбалансированный подход.

«Мы должны думать и о налоговых поступлениях, и о здравоохранении, и заготовках сельхозпродукции фермерами», - сказал Пашинян.

«Мы, как заинтересованные лица, вообще не были вовлечены в эти обсуждения, то есть с индустрией представители сферы говорят, а с нами не говорят», - отметил Торосян.

На это Пашинян ответил: «Когда общественная организация говорит, что ее не привлекли к обсуждениям, я это еще понимаю, но когда министр говорит – нас не привлекли к обсуждениям, извините, для меня это удивительно. На протяжении шести месяцев я лично как минимум пять раз говорил на эту тему».

Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс, но с тем условием, что Министерство финансов вновь обсудит все предложения.