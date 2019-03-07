Достигнута политическая договоренность об увеличении объема поставок иранского газа – министр

Министр энергетики и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что в результате переговоров с иранским руководством во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Тегеран была достигнута политическая договоренность об увеличении объема поставок иранского газа в Армению.

Баграмян добавил, что в настоящее время представители правительства Армении ведут переговоры с иранскими и грузинскими властями об увеличении объема иранского газа, поставляемого в Армению, и его доставке в Грузию.

«Основной целью встречи, я думаю, было достижение политических договоренностей, что состоялось. Обе страны выразили свою волю в плане готовности к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках соглашения по обмену газа и электроэнергии, а также увеличения объемов [поставок]газа. То есть, достигнуты соответствующие договоренности чисто на политическом уровне, и уже отданы соответствующие поручения, чтобы соответствующие ведомства занимались предметно реализацией этих договоренностей», - отметил министр.

Относительно увеличения объемов поставки газа Баграмян сказал: «Какие будут схемы, будет зависеть от ряда условий. Это может быть увеличение объемов поставок газа с целью транзита в Грузию. Если будет взаимовыгодное ценовое предложение, может быть увеличение объема газа уже в виде продажи».

По словам Баграмяна, в прошлом году в Армению было импортировано около 500 миллионов кубических метров иранского газа, который был полностью использован в рамках сделки «Газ в обмен на электроэнергию». Из Армении в Иран было поставлено около полутора миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Армения ежегодно потребляет около 2 миллиардов кубометров газа.

По словам министра Баграмяна, контракт «Газ в обмен на электроэнергию», срок действия которого истекает в 2026 году, должен быть продлен до 2040 года: «Сейчас готовится проект соглашения «Газ в обмен на электроэнергию», который через 15-20 дней будет отправлен иранской стороне уже для предметных переговоров, и в нем будут уже и объемы, и сроки».

На вопрос, ведутся ли переговоры с грузинской стороной о поставках иранского газа в эту страну, министр энергетики Армении ответил так: «Не только мы ведем переговоры, но и иранские компании имеют некоторые соглашения с грузинскими компаниями. То есть, мы выразили свою готовность к транзиту, если иранские и грузинские компании достигнут соответствующие договоренности... тогда мы предоставим нашу инфраструктуру с целью транзита».

В то же время, по словам Гарегина Баграмяна, в случае соглашения о поставке иранского газа в Грузию нет необходимости строить новый газопровод в Армении, потому что в этом случае будет действовать вариант обмена. Другими словами, Армения получит иранский газ, предназначенный для Грузии, а Грузии останется такое же количество российского газа, поставляемого Армении. Следовательно, не будет необходимости физически транспортировать иранский газ в Грузию через Армению, но ирано-грузинские и армяно-российские соглашения будут реализованы.

На вопрос, видит ли он техническую или политическую проблему с газопроводом, принадлежащим российской компании «Газпром», Баграмян ответил так: «Газопровод рассчитан на импорт до 2-2,5 млрд кубометров. Много разговоров в плане собственности... Вся энергетическая система работает в области лицензирования и регулирования, что означает, что независимо от формы собственности деятельность в общей энергетической системе подлежит лицензированию. Там, где требуется лицензирование, существуют условия лицензии и обязательства, и в соответствии с условиями этой лицензии инфраструктура естественных монополий предоставляется любому субъекту, который желает использовать эту инфраструктуру, естественно в случае соответствующей оплаты и наличия соответствующих технических возможностей. То есть, независимо от того, является ли это высоковольтной электрической сетью или газопроводом, форма собственности не имеет к этому никакого отношения. Лицензией даются четкие обязательства, и существуют соответствующие ставки оплаты транспортировки из пункта «А» в пункт «Б»».