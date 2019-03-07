У Евросоюза больше нет вопросов по состоянию демократии в Армении – Пашинян

У Европейского союза больше нет вопросов по состоянию демократии в Армении. Об этом, выступая во время правительственного часа в парламенте накануне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который ранее на этой неделе посетил Брюссель.

Пашинян назвал создавшуюся в связи с этим ситуацию беспрецедентной.

«Я могу сказать следующее о моем визите в Брюссель: я думаю, что у нас беспрецедентная ситуация в отношениях Армения-ЕС, когда у Евросоюза вообще нет вопросов по состоянию демократии в Армении, вообще нет вопросов по демократии, правам человека и так далее. Нет никакого сомнения в решимости правительства Армении довести демократические изменения до конца, и я полагаю, вы слышали от высоких представителей ЕС, что они полностью готовы поддержать наши изменения, в том числе в финансовом отношении», - заявил глава армянского правительства.

Как отметил Пашинян, Брюссель, в частности, готов поддержать программы развития инфраструктур, но рассчитывает на то, что армянская сторона также будет принимать инвестиционное участие.

«И здесь у нас есть два источника: либо увеличить наши государственные доходы настолько, чтобы у нас была возможность делать такие инвестиции, либо привлечь кредиты для капитальных вложений», - отметил Никол Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что необходимо вместе обсудить и понять, какие программы являются приоритетными: согласна ли общественность упразднить или изменить верхний предел государственного долга, чтобы получить более широкие возможности для сотрудничества с международными партнерами?