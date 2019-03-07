Обзор прессы за 7 марта

Газета «Жоговурд» пишет: «Вчерашнее заседание парламента, на котором депутаты задавали вопросы членам правительства, стало поводом для того, чтобы премьер-министр Никол Пашинян поговорил о ходе экономической революции. Накануне в этой связи он обнародовал примечательные цифры, добавив, что мы имеем дело с партнерством между правительством, гражданином и деловым сообществом. Созданная ситуация и в самом деле воодушевляет. Вряд ли кто-то ожидал бы таких серьезных подвижек. Однако отметим, что в Армении для экономической революции вряд ли будет достаточно лишь требовать выбивать чеки».

Газета «Жаманак» пишет: «Никол Пашинян заявил, что Ереван прилагает усилия для того, чтобы восстановить действовавший в 1994 году переговорный формат, и что только в этом случае возможно говорить об эффективном процессе урегулирования. Речь идет о трехстороннем переговорном формате Армения-Карабах-Азербайджан. О новом формате Пашинян также заявил в Брюсселе, что дало повод для некоторого недоумения или же просто искажений, поскольку было представлено, что речь идет о посредническом формате. В парламенте Армении Пашинян фактически заявил, что проблема состоит в переговорном формате. Баку же заявил, что не будет изменения формата. Пашинян в Брюсселе также заявил, что на предстоящей с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым встрече они будут также говорить об этом. Фактически получается, что говорить об этом бессмысленно, если Баку отвергает любой другой формат». О согласии Пашиняна и Алиева на встречу на днях заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Издание задается вопросом, означают ли публичные заявления по поводу формата, что встречи может и не быть или же что посредникам нужно будет продлить работу по подготовке встречи.

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Визиты премьер-министра в Иран и Брюссель, а также визиты президента в Германию и Францию можно считать успешными. Думаю, любой непредубежденный человек подтвердит, что изменения, произошедшие в Армении в прошлом году, оказали положительное влияние на наши развивающиеся отношения в этих сферах, и партнеры готовы к более тесному сотрудничеству с нашей страной. Власть при поддержке большинства граждан является огромным внешним ресурсом, остается, так сказать, «капитализировать» этот потенциал. Эта «капитализация» должна произойти в результате работы, проводимой внутри страны. В частности, если главные лица страны принципиально договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в какой-либо сфере, это еще не значит, что завтра или на следующий день это сотрудничество будет реализовано и принесет нам пользу. За Декларацией о намерениях должна последовать скрупулезная, каждодневная работа государственного аппарата, исполнительной и законодательной власти, требующая не только преданности, но и профессионализма. Например, просто так, даже при большом желании сторон и «политической воле» визовый режим с ЕС не либерализуется, и тем более Армения не станет транзитной страной для транспортировки газа. Все это может быть достигнуто путем долгосрочных переговоров, а также через принятие соответствующих мер в Армении».