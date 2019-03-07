Исполнительная власть одобрила предложенные изменения в структуре правительства

Правительство Армении утвердило пакет изменений и дополнений в законе «О структуре и деятельности правительства» и направило его на утверждение в Национальное собрание.

Основной докладчик, министр юстиции Артак Зейналян перед голосованием заявил, что целью регулирования является создание более эффективной структуры правительства в функциональном плане, что, по словам министра, даст возможность наилучшим образом обеспечить эффективную деятельность правительства путем реализации программы правительства и осуществления вытекающей из нее политики.

«Основанием для принятия проекта пакета стал ряд обсуждений о структуре правительства, анализ относительно повышения эффективности деятельности правительства, а также изучение международного опыта. Пакетом законопроекта, в частности, предусматривается сокращение числа вице-премьеров путем исключения должности первого вице-премьера, в результате чего вместо трех будет два вице-премьера, а во-вторых, предполагается также сократить количество министерств, установив 12 министерств», - отметил глава Минюста.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что двигаться в направлении этих изменений они будут очень сбалансировано, спокойно и что в этом процессе не будет «погрома кадров».

«Да, будут сокращения, но эти сокращения будут происходить согласно эволюционной логике», - заявил премьер-министр.