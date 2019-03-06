ЕАЭС не признает армянский сертификат - бизнесмен

Действующая в Армении компания Technology and Science Dynamics, которая является производителем известных смартфонов ArmPhone и планшетов ArmTab, с января 2017 года не может продавать свою продукцию в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку один из четырех сертификатов, выданных армянскими структурами, другие страны-члены ЕАЭС не признают. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил директор-основатель компании Ваан Шакарян.

«Для экспорта нам нужны четыре сертификата: сертификат о происхождении, сертификат национальной безопасности - о том, что в нем никаких неправильных, так сказать, частей нет, третий – сертификат об обеспечении использования тока низкого напряжения, и четвертый, который называется сертификатом соответствия связи. Все четыре сертификата у нас есть, они выдаются в Армении, то есть, если мы входим в экономическую зону стран ЕАЭС, это уже предполагает, что мы являемся членом ЕАЭС. Теперь выясняется, что три из четырех сертификатов признаются, но сертификат соответствия связи не признается. Мы до сих пор не можем получить объяснение», - сказал директор-основатель компании.

По словам Шакаряна, компания была основана в 2013 году, в конце 2016 года в ней насчитывалось около 150 сотрудников, однако с 2017 года, когда компания больше не может продавать ArmPhone-ы и ArmTab-ы на рынке ЕАЭС, главным образом в России, компания сталкивается с серьезной финансовой проблемой, вынужденно увольняет 120 человек, а свои потери за прошедшие два года Шакарян оценил как минимум в 1 миллион долларов.

Произведенные компанией ArmTab-ы и сегодня можно увидеть в зале заседаний правительства.

На вопрос Радио Азатутюн, обращались ли они в государственные органы Армении, Шакарян ответил: «Конечно, первые два года говорили: немного подожди, через две недели, после праздников - и это продолжалось более двух лет. Теперь новое правительство, честно говоря, более активно начало заниматься этим вопросом, но до сих пор этот вопрос не решен, и самое обидное в том, что непонятно, в чем причина. Если мы находимся в одной экономической зоне, как получается, что три из четырех сертификатов признаются, а четвертый - не признается? Почему именно этот не признается?»

Армения стала членом инициированного Россией Евразийского экономического союза на следующий день после его создания, 2 января 2015 года. Руководящий орган союза, Евразийскую экономическую комиссию, в настоящее время возглавляет бывший премьер-министр Армении Тигран Саргсян.

«Мы обращались и не один раз и к Карине Минасян, и к Тиграну Саргсяну, я сегодня просто поражен таким отношением к работе, когда внимание к нашим вопросам потеряно, нет такого вопроса. Отвечают какими-то собраниями, видеоконференциями, во время которых ни один вопрос не решается», - сказал Шакарян.

В связи с этой проблемой Радио Азатутюн направило письменный запрос в Евразийскую экономическую комиссию. Ответ мы пока не получили. Однако на наши вопросы согласился ответить заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Альберт Бабаян, по словам которого, при вступлении в ЕАЭС Армения не присоединилась к одному соглашению, согласно которому для некоторых видов продукции устанавливаются дополнительные документы об оценке, и официальный Ереван не присоединился к соглашению, чтобы для армянских хозяйствующих субъектов не возникло дополнительных требований при реализации этих видов продукции.

«В то время были следующие соображения: если мы присоединимся к нему, тогда для армянских производителей, импортеров мы установим дополнительные технические барьеры, исходя из этих соображений, Армения этого не сделала», - подчеркнул Альберт Бабаян.

На замечание Радио Азатутюн, значит ли это, тогда они не присоединились к соглашению о соответствии связи, потому что думали об импортерах, Бабаян ответил: «Не только об импортерах, а также о производителях, которые реализуют свою продукцию на местном рынке».

По словам замминистра, при новом правительстве вопрос активно обсуждался в рамках ЕАЭС, в результате совет вице-премьеров союза 14 сентября прошлого года принял решение, которое позволит Technology and Science Dynamics для продажи своих телефонов и планшетов в России получить от этой страны соответствующий сертификат.

Между тем, согласно действующему регламенту, для получения подобного сертификата необходимо зарегистрировать компанию в России, что, по словам Ваана Шакаряна, для армянской компании затратно и требует много времени, но, что самое важное, в этом случае ArmPhone-ы и ArmTab-ы должны будут продаваться под именем российской компании.

По словам Альберта Бабаяна, это решение совета вице-премьеров для вступления в силу должно быть одобрено всеми странами ЕАЭС. Кыргызстан - последняя страна, которая в декабре прошлого года дала свое согласие.

«В настоящее время коллегия ЕАЭС проводит мониторинг, чтобы понять, на каком этапе находится решение совета вице-премьеров, и мы получили соответствующее письмо от коллегии ЕАЭС и ожидаем, что в марте этого года, поскольку первый квартал только заканчивается, мы уже получим полную картину того, куда дошел этот процесс», - сказал Бабаян.

По словам замминистра, решение начнет действовать в ближайшее время. В то же время, по словам Бабаяна, армянская компания и сегодня может получить подобный сертификат от России, при этом не регистрируясь там, и это предложение было сделано Ваану Шакаряну. Просто до тех пор, пока вышеуказанное решение совета вице-премьеров не вступило в силу, получить подобный сертификат будет стоить дороже.

Ваан Шакарян отрицает, что ему указали на подобный вариант.