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Вице-спикер парламента Армении на встрече с послом РФ высказал озабоченность по поводу участия российских парламентариев в шествии в Баку

Фотография предоставлена пресс-службой НС РА

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6 марта вице-спикер парламента Армении Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Согласно пресс-службе парламента Армении, собеседники обратились к текущей повестке армяно-российских союзнических отношений.

В русле межгосударственных отношений двух стран Ален Симонян подчеркнул роль армяно-российского парламентского взаимодействия, заверив, что Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ под его сопредседательством продолжит продуктивную работу.

Вице-спикер НС подчеркнул весомое участие и содействие посла в наибольшем углублении отношений двух дружественных народов, выразив готовность к сотрудничеству.

В сообщении отмечается, что «Ален Симонян высказал свою озабоченность по поводу участия некоторых российских коллег в организованном 26 февраля в Баку антиармянском мероприятии».

В продвижении российско-армянской политической повестки стороны подчеркнули важность существующего уровня межпарламентских отношений и достигли договоренности впредь чаще встречаться для обсуждения назревших вопросов.

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