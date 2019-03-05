Глава Минфина: В документе о сокращениях нет «конкретных цифр»

Оппозиционные депутаты Национального собрания обеспокоены информацией о сокращении государственных служащих.

Сегодня в соцсети Facebook циркулировал рабочий документ, подписанный вице-премьером Мгером Григоряном и министром финансов Атомом Джанджугазяном, в котором есть данные о сокращении до 10 тысяч государственных служащих.

В Министерстве финансов сообщили, что это доклад о ходе выполнения поручения премьер-министра.

По словам министра финансов Атома Джанджугазяна,10 тысяч – это условное число. «В этом документе не указаны конкретные цифры. Формулировка всего лишь касается того, что даже если речь будет идти о таком возможном исходе, все равно нужно сравнить это число с числом тех, кто может выиграть в этой ситуации, когда пострадает это условное число. Причем, слово «пострадает» взято в скобки. Это, по нашему мнению, не может касаться тех, кто создает продукт. Что касаются того, спокойно ли мы относимся к тому, что люди могут быть сокращены, конечно, мы не относимся к этому спокойно. Мы должны представить решение: идем ли мы по пути обслуживания узких, личных, групповых инетерсов, или, наоборот, подчиняем их интересам большинства. Это выбор, который нужно сделать», - сказал Джанджугазян.

В разделе документа «Выводы», в частности, отмечается: «В случае, если не предпринять отмеченных изменений, граждане и предприниматели в повседневной жизни продолжат сталкиваться с непреодолимым барьером раздутого и аморфного аппарата и потеряют веру во всеобщие цели и, что, вероятно, более важно, веру в себя».

Оппозиционного депутата Национального собрания Наиру Зограбян (фракция «Процветающая Армения») интересует, как сокращение госслужащих будет содействовать интересам государства. «Десять тысяч человек означает десять тысяч семей. Как сокращение такого числа людей может содействовать интересам Армении? Может быть, уважаемые министры и вице-премьер имеют свое объяснение касательно видения прямой связи между интересами Армении и безработицей?» - спрашивает она.

А представитель оппозиционной фракции «Лусавор-Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян задает правительству вопрос: как вы будете определять, кто и почему должен быть сокращен?

В полученном в результате утечки из правительства рабочем документе, в частности, говорится: «Даже если около 10 тысяч государственных служащих, не создающих дополнительный продукт, станут безработными, от этого выиграет армянская государственность – около 3 млн граждан».

Оппозиционного депутата обеспокоило такое содержание выводов: «Прежде всего, это неуважительное отношение к 10 тысячам граждан и равнодушие к их дальнейшей судьбе. Пытаться это оправдать интересами государства или 3 миллионов жителей в том случае, когда никак не видно, где этот интерес. То есть, будет ли это просто сокращение заработной платы, или в результате у нас будет оптимальное управление, в результате которого что мы получим?... Почему нет ответа на вопрос, как будут проводиться эти сокращения и как будут выбираться эти граждане? Будет ли действовать принцип справедливости или снова будет действовать принцип «родственник-знакомый-друг» по действовавшей у нас раньше плохой традиции?»

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Вараздат Карапетян уверен, что работающие и созидающие граждане поддержат этот шаг правительства. «Эта государственная система не с неба же свалилась. Мы из-за этой нашей политики накопили долг в 7 миллиардов долларов, потому что постоянно возлагали на государство огромную непроизводящую часть и постоянно платили зарплату. Мы не создавали продукт, мы платили зарплату. Теперь мы должны сделать противоположный шаг. Каким бы болезненным ни был этот процесс, как бы в результате этого шага ни пострадал в краткосрочной перспективе авторитет нашей политической силы, у нас есть запас, и мы должны предпринять эти шаги», - сказал Карапетян.