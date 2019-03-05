Глава ЦИК утверждает, что в годы его пребывания в этой должности результаты выборов не фальсифицировались

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тигран Мукучян утверждает, в течение 8 лет его пребывания в этой должности результаты выборов не фальсифицировались.

Мукучян возглавляет ЦИК с 2011 года. За эти годы оппозиция неоднократно ставила итоги выборов под сомнение. Из прошедших за этот период четырех общегосударственных выборов - трех парламентских и одних президентских - лишь результаты внеочередных парламентских выборов 2018 года не были оспорены в Конституционном суде.

Депутат фракции «Мой шаг» Саркис Ханданян задал Мукучяну вопрос: «Известно, что до внеочередных выборов декабря 2018 года почти все предыдущие выборы в Армении сопровождались фальсификациями, серьезными нарушениями Избирательного кодекса и Конституции. Меня интересует, было ли технически сложнее организовать выборы, результаты которых заранее известны и сопровождаются нарушениями Избирательного кодекса и Конституции, или сложнее было организовать последние внеочередные парламентские выборы, результаты которых не были оспорены и в ходе которых, как всем известно, не было нарушений».

На это Мукучян ответил следующим образом: «Во время всех выборов Центральная избирательная комиссия своей деятельностью старалась следить за соблюдением требований Избирательного кодекса».

Тигран Мукучян сегодня в парламенте представил отчет о внеочередных парламентских выборах, прошедших в декабре прошлого года. Он заключил, что выборы были организованы и прошли в соответствии с Избирательным кодексом и принципами международного права.

«Можем констатировать, что за всю историю независимой Армении впервые результаты выборов, в том числе и выборов в Совет старейшин Еревана и в органы местного самоуправления, ни в судебном, и во внесудебном порядке не были никем оспорены, какого-либо недоверия к ним выражено не было. Результаты выборов были признаны и избирателями, и принявшими участие в выборах политическими силами, и гражданским обществом», - подчеркнул глава ЦИК.

Гаяне Абрамян от блока «Мой шаг» спросила: «В прошлом году у нас был тот же Избирательный кодекс, тот же организующий выборы институт с теми же людьми. В чем разница, что мы получили абсолютно разные выборы. Сыграла ли здесь роль лишь политическая воля или в вашей деятельности были некоторые различия?».

«Между разными государственными органами, в том числе и избирательными комиссиями, было налажено серьезное и активное сотрудничество, что во многом способствует лучшей организации избирательных процессов», - ответил глава ЦИК.

Когда Мукучян отметил, что на прошедших выборах не было также фактов направленного голосования, депутат от фракции «Процветающая Армения» Сергей Багратян заявил, что знакомый ему солдат сообщил ему, что солдатам было сказано голосовать на выборах за блок «Мой шаг», на что Мукучян возразил, что его проходящий службу в армии племянник сказал ему, что солдаты голосовали совершенно свободно.

Заявление Багратяна не оставил без ответа депутат правящей фракции «Мой шаг» Сипан Пашинян, потребовав представить конкретные факты.

«Если у г-на Багратяна если конкретные факты, сведения, пусть он обязательно поставит о них в известность правоохранительные органы, потому что прозучало очень серьезное обвинение», - сказал Сипан Пашинян.

На завтра запланированы выступления депутатов по отчету председателя ЦИК, но сам отчет на голосование не ставится, он принимается к сведению.