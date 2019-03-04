Арам Саргсян: Преступление «27 октября» будет раскрыто в случае смены власти в России

И для власти, сформированной в результате получения вотума доверия общества, есть препятствия в раскрытии преступления 27 октября 1999 года. Такого мнения придерживается лидер партии «Республика» Арам Саргсян.

«Однозначно есть препятствия. И однозначно я вхожу в логику и имеющиеся возможности и государства, и действующей власти. И поэтому я в своих интервью после смены власти в основном обходил эту тему, не поднимал ее», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Саргсян.

По словам Саргсяна, преступление 27 октября будет раскрыто в случае смены власти в России. Он сравнил это с раскрытием преступления 1 марта 2008 года: дело «1 марта» было раскрыто только спустя 11 лет, когда была свергнута власть Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, сказал Арам Саргсян.

«После 2024 года президента России Владимира Путина не будет. Думаю, так же, как это было после того, как Сталина сменил Хрущев, а Брежнева - Горбачев, в России появятся новые веяния, новые идеи, и тогда Россия и сама не будет против открытия своих архивов в связи с делами Литвиненко, Березовского... и другими вопросами», - сказал он.

По словам Арама Саргсяна, даже в делн «1 марта» российские власти не скрывают своей поддержки арестованному по этому делу Роберту Кочаряну. «Представьте, что власть попытается проверить версию, озвученную представителем российских спецслужб Литвиненко, о том, что теракт 27 октября 1999 года был организован диверсионной группой российского ГРУ. Русские сочтут это войной, объявленной против них Арменией, и в этом случае последствия для страны, государства и народа будут очень тяжелыми», - отметил он.

Еще несколько месяцев назад, накануне годовщины событий 27 октября 1999 года, премьер-министр Никол Пашинян в беседе с журналистами, говоря о возможности начала нового расследования по этому делу, заявил, что для пересмотра расследования необходимы вновь возникшие обстоятельства, и в этом отношении правопреемникам жертв «27 октября» есть что сказать.

Арам Саргсян согласен с этим: «Конечно, мне есть что сказать. Конечно, я считаю, что Никол Пашинян правильно сказал. Он прямо заявил: если родственники захотят вновь открыть дело, мы не против, чтобы они представили новые обстоятельства, и следственная группа начнет работать. В качестве вновь возникшего обстоятельства я могу представить в прокуратуру заявление представителя российской спецслужбы Литвиненко, которое он сделал, находясь при смерти. Но я не стану его представлять сейчас, потому что я сейчас делаю все возможное, чтобы наше государство было сильным, независимым, защищенным, чтобы мы могли максимально использовать все те преимущества демократии, которые мы имеем. И когда мы станем сильными, тогда и «27 октября» раскроем…».

По словам Арама Саргсяна, чей брат Вазген Саргсян, бывший тогда премьер-министром страны, был убит во время теракта в парламенте 27 октября 1999 года, заняться раскрытием дела «27 октября» власти Армении могут после того, как страна станет экономически сильной - такой, какой представлял ее спарапет Вазген Саргсян за несколько месяцев до своей гибели.

Накануне 60-летнего юбилея спарапета отправившийся в Нагорный Карабах Арам Саргсян считает, что у нынешней власти есть возможность воплотить в жизнь программу строительства Армении, о которой мечтал его брат. «Я считаю, что государство должно усилиться, должно стать настолько экономически и политически крепким и независимым, чтобы поставить такой вопрос перед дружественной, соседней Россией», - сказал он.