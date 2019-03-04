Упрощенное торговое соглашение между ЕАЭС и Ираном предоставит «большие возможности» и армянским организациям

В ближайшее время государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и Армения, получат возможность экспортировать около 300 наименований товаров по низким таможенным пошлинам на 80-миллионный рынок Ирана.

По словам министра экономического развития и инвестиций Армении Тиграна Хачатряна, упрощенное торговое соглашение с Ираном, которое уже ратифицировано членами ЕАЭС Россией, Кыргызстаном и Беларусью и вскоре будет ратифицировано также Арменией, предоставит большие возможности компаниям, действующим как в ЕАЭС, так и в Иране.

По словам министра, это первое льготное соглашение Армении с Ираном в составе ЕАЭС.

На вопрос, не могут ли санкции США против Ирана повлиять на это соглашение, министр ответил, что санкции носят временный характер, а соглашение является долгосрочным. «Упрощенное торговое соглашение между Ираном и Евразийским экономическим союзом предоставит большие возможности как организациям, действующим на территории Евразийского экономического союза, в том числе в первую очередь организациям Армении, в вопросе более упрощенного выхода на иранский рынок, так и иранским производителям, для которых российский, армянский, белорусский и казахский рынки имеют вовсе не второстепенное значение, особенно в тех условиях, в которых сегодня находится иранская экономика… Санкции, естественно, влияют. Они, как правило, применяются к тем организациям, которые сотрудничают с иранскими производителями определенных направлений. Санкции являются временными, соглашение долгосрочное», - сказал министр.

По данным Министерства экономического развития и инвестиций, в предложения, представленные армянской стороной, в основном включены те товары, которые представляют первостепенный интерес для Армении в плане экспорта и имеют большой удельный вес в объемах экспорта из Армении в Иран.

После ратификации соглашения, к примеру, говядина из Армении в Иран будет экспортироваться по таможенной ставке 10% вместо нынешних 26%, таможенная ставка на минеральные и газированные напитки снизится с 55% до 14%. При этом, остались неизменными таможенные ставки на такие товары, представляющие интерес для армянской стороны, как баранина, рыба и мед.

Что касается товаров, ввозимых из Ирана в Армению по низким таможенным пошлинам, то, по словам министра, в этот список нефтепродукты не включены.

На вопрос, приведет ли снижение таможенных пошлин к значительному снижению цен на товары, Тигран Хачатрян ответил, что в настоящее время не может ответить на этот вопрос, однако пообещал подготовить соответствующие цифры и сообщить об этом дополнительно.

Кстати, председатель постоянной парламентской комиссии по региональной и евразийской интеграции Микаэл Мелкумян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что большая часть товаров, поступающих из Ирана в Армению, предположительно, будет поступать на рынки ЕАЭС, но, в то же время, необходимо сделать так, чтобы в результате не пострадали отечественные производители.

На вопрос, получат ли армянские бизнесмены реальные выгоды от этого соглашения, председатель комиссии по региональной и евразийской интеграции ответил: «Параллельно скажу вот что. Например, у нас с Европой есть система GSP+, по которой около 7000 наименований товаров освобождены от таможенных пошлин [при экспорте в Европу], то есть пошлины нулевые. Но знаете, сколько наименований товаров мы экспортируем [в Европу]?... 900 наименований. Потому что у нас нет такого количества товаров, чтобы мы могли экспортировать такой объем товаров, должны быть сделаны инвестиции».

Отвечая на вопрос о влиянии санкций, Мелкумян сказал: «Санкции могут больше коснуться банковской системы. Мы должны изначально знать, что здесь будет обмен товарами или сделки с наличными деньгами. Так что, давайте немного подождем».