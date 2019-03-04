В Маралике требуют отставки главы общины

Продолжаются протесты в городе Маралик Ширакской области Армении с требованием отставки главы укрупненной общины Ани Артака Геворкяна.

Отметим, что Геворгян возглавляет Маралик уже в течение 15 лет, а после укрупнения, которое произошло в 2018 году, он является руководителем еще 16 общин.

«Мы уже давно доказали, что в нашей общине действует преступный режим. Мы это видели своими собственными глазами. Мы не ждем, что кто-то нам докажет обратное. Мы доказали этому государству, руководству, народу, что правят преступники, и мы этим шагом не позволим, чтобы преступник продолжал руководить нами», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из участников акции протеста.

Он отметил, что в общине уже собрали 4500 подписей за отставку Геворкяна.

Отметим, что во время одной из акций Артак Геворкян заявил, что вопроса о его отставки не стоит. Он категорически отверг все обвинения в свой адрес.