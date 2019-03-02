Премьер-министр Армении с рабочим визитом посетит Бельгию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3-5 марта совершит рабочий визит в Бельгию.

Об этом сообщает официальный сайт главы армянского правительства.

В рамках визита премьер проведет в Брюсселе встречи на высшем уровне с главами структур Европейского союза: главой Совета Европы Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. После встреч Пашинян и Туск выступят с заявлением для прессы, а с главой Еврокомиссии премьер даст совместную пресс-конференцию.

Пашинян посетит также Европарламент, где выступит в комиссии по внешним сношениям СЕ.

Запланировано также посещение города Лёвен региона Фландрии, который считается одним из университетских центров Бельгии. Премьер ознакомится с деятельностью и программами образовательных и научно-исследовательских учреждений – Католического университета, Офиса передачи исследований и технологий развития, научно-исследовательского центра IMEC, Центра здоровья.

В рамках визита главы армянского правительства планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством образования и науки Армении и департамента внешних сношений Фландрии, а также между научно-исследовательским центом IMEC и фондом «Инкубатор предприятий».

В Брюсселе также запланирована встреча Пашиняна с представителями деловых кругов армянской общины.