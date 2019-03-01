События 1 марта произошли потому, что Кочарян создал систему, чтобы не быть под каким-либо контролем - Марукян

События 1 марта 2008 года произошли по той причине, что второй президент Армении Роберт Кочарян после 27 октября 1999 года создал такую систему, чтобы не быть под каким-либо гражданским или парламентским контролем. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян.

«Каждое 1 марта я говорил о том, что и дело о событиях 1 марта, и политические убийства в Армении, и события 27 окрбяря 1999 года не будут раскрыты до тех пор, пока не произойдет смена власти, я всегда говорил об этом. Я также говорил о такой политической системе, здоровой политической системе, которая больше никогда не допустит повторения событий 1 марта. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что в Армении путем выборов произошла смена власти», - сказал Марукян.

Он отметил, что та система, которую сегодня стремятся построить, больше не допустит повторения событий, подобных 1 марта. «Должен сказать, что для того, чтобы не было повторения событий 1 марта, нужно создать такую здоровую политическую систему, в которой есть конкуренция политических сил, в которой есть демократические институты, в которой права человека и основные свободы массово не нарушаются и в которой люди могут пойти в суд и восстановить свои нарушенные права», - подчеркнул лидер «Лусавор Айастан».

Марукян отметил, что необходима полноценная парламентская система, обеспечивающая полный контроль за всеми органами.

«События 1 марта произошли по той причине, что Роберт Кочарян в 2001 году деформировал всю политическую систему, после 27 октября создал такую систему, чтобы не быть под каким-либо гражданским, парламентским контролем. Сегодня мы, парламентарии, сделаем все для того, чтобы заложить такие основания, чтобы через 10-15 лет, когда нас не будет в политике, у будущих поколений не было бы подобной проблемы», - подчеркнул Эдмон Марукян.

