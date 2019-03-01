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Карабах

Лидеры Армении и Азербайджана согласились в ближайшее время встретиться - сопредседатели МГ ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Ереван, 20 февраля 2019 г․

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Премьер-министр Армении и президент Азербайджана согласились в ближайшее время встретиться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявили сегодня посредники.

20-21 февраля сопредседатели посетили Армению и Азербайджан, встретились с руководителями и главами МИД обеих стран.

«В ходе нашего визита в регион лидеры двух стран представили подробности своего короткого диалога в Давосе в январе, в рамках Всемирного экономического форума», – заявили сопредседатели Минской группы, добавив, что обсудили со сторонами текущую ситуацию и ожидающиеся последующие шаги.

«Сопредседатели положительно оценивают уменьшение числа жертв на линии соприкосновения и приветствуют дискуссии о подготовке народов региона к миру. Лидеры двух государств приняли предложение сопредседателей провести в ближайшее время встречу под эгидой Минской группы ОБСЕ», - подчеркивается в заявлении.

О последних развитиях вокруг конфликта и достигнутых со сторонами договоренностях сопредседатели проинформировали также генерального секретаря ОБСЕ Томаса Грэмингера и действующего председателя структуры, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.

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