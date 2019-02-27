Стартовал официальный визит премьер-министра Пашиняна в Иран

В королевском дворце «Саадабад» в Тегеране приветствуя прибывшего в Иран с официальным визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президент Ирана Хасан Рухани, по сути, приветствовал армянскую бархатную революцию, отметив: «Поздравляю Вас с произошедшими в Армении изменениями, которые прошли демократическим путем. Наши исторические отношения всегда были дружескими, и мы хотим, чтобы они еще более укреплялись и развивались».

Пресс-служба аппарата премьер-министра Армении также приводит слова Никола Пашиняна: «Иран близок нашей стране не только географически, но и с точки зрения дружественных связей, и у нас было много поводов подчеркнуть их важность. В Армении происходят важнейшие изменения, которые являются полностью внутринациональными процессами, и никакие внешние силы не были вовлечены в политические процессы нашей страны. Это принципиальный пункт в контексте понимания произошедших процессов. Убежден, что в контексте наших отношений открылись новые возможности, и у нас есть политическая воля для их реализации».

В ходе переговоров делегаций двух стран во главе с Пашиняном и Рухани обсуждались программы по строительству 3-й линии электропередачи Иран-Армения мощностью в 400 кВ и Мегринской ГЭС. Стороны посчитали необходимым сделать все возможное для увеличения объема двустороннего товарооборота и активизации взаимных инвестиций.

Это первый визит Пашиняна в Исламскую Республику Иран после бархатной революции в Армении и его избрания на пост премьер-министра. По данным Национального статистического комитета, по итогам прошлого торговый оборот Армении с Ираном достиг рекордного уровня - 363,6 млн долларов, что на 40,5% больше показателя 2017 года и является самым высоким показателем с 1991 года.

В Тегеране запланированы также встречи премьер-министра Армении с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, председателем Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

Накануне визита в интервью информационному агентству Parstoday Никол Пашинян сказал, что в ходе его визита в Иран будет обсуждаться широкий круг вопросов: политических, экономических, культурных, и выразил надежду на то, что визит будет продуктивным. «Вы знаете, что у Армении и Ирана уже есть множество текущих совместных проектов, для дальнейшей реализации которых необходимо внести ясность в позиции сторон, и я надеюсь, что в долгосрочной перспективе мы зафиксируем совпадение наших позиций по этим проектам», - сказал он.

По словам Пашиняна, у Армении и Ирана есть очень большой потенциал сотрудничества особенно в сферах энергетики и туризма. «Сейчас также открываются новые возможности. Речь идет о заключенном между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном соглашении о свободной торговле, которое в штатном режиме ратифицируется во всех странах, и в Армении также находится в процессе ратификации. И очевидно, что наше непосредственное соседство, наши традиционные отношения, возможности, предоставляемые соглашением с ЕАЭС, возможности осуществлять совместные региональные проекты действительно открывают огромное поле для дальнейшего углубления нашего сотрудничества», - сказал он.

Возвращаясь к иранскому визиту премьер-министра Армении, отметим, что Никол Пашинян в Тегеране также посетит спортивно-культурный центр «Арарат» и встретится с представителями армянской общины Тегерана. А завтра глава правительства Армении отправится в Исфахан, где встретится с губернатором и представителями армянской общины.