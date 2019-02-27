Анна Акопян: У фонда «Город улыбок» чрезвычайно прозрачный стиль работы

Список компаний и частных лиц, сделавших пожертвования в фонд «Город улыбок», который поддерживает больных раком детей, не держался в секрете и с ноября прошлого года опубликован на сайте фонда», - написала председатель совета попечителей фонда, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян после шума, поднявшегося вокруг пожертвований в фонд «Город улыбок».

«Мы взяли на вооружение чрезвычайно прозрачный стиль работы именно для этого процесса, чтобы журналисты могли изучить его под микроскопом, чтобы все знали о нас – от кого мы получили деньги, что сделали на эти деньги и прочее. Что касается пожертвований, то все указанные в списке крупные пожертвования были сделаны во время гала-ужина, состоявшегося в отеле «Марриот» в конце июля прошлого года, или вскоре после него. Так что, в данном случае все анализы и подозрения по поводу «темных сделок» запоздали примерно на 7 месяцев», - написала Акопян.

Выдвинутые СМИ и пользователями соцсетей предположения о, так сказать, «темных сделках» в основном касались крупных пожертвователей. К примеру, Первопрестольный Святой Эчмиадзин в списке пожертвователей в 2018 году находится на втором месте, после Зангезурского медно-молибденового комбината. Первопрестольный Святой Эчмиадзин перечислил в фонд более 47 млн драмов.

Исполнительный директор фонда Эстер Демирчян объясняет, что пожертвование на самом деле было сделано армянским священнослужителем из Бостона.

«Эти деньги от живущего в Бостоне армянского священника Дер Мампре Кузуряна, это имя указано на нашем сайте. На самом деле, этот священник, будучи обеспокоенным проблемами здоровья наших детей, попросил всех гостей по случаю его дня рождения подарить ему не подарки, а деньги, и эти собранные средства он счел удобным перечислить через церковь», - отметила Демирчян.

Помимо священника и Зангезурского медно-молибденового комбината, в 2018 году сравнительно крупные пожертвования сделали также Государственный ансамбль танца – более 9 млн драмов (эта сумма была собрана во время благотворительного концерта), благотворительная организация «Семья Алексанянов» - 10 млн драмов, а также компании «Алекс текстиль» и «Натали фарм» - 2 млн и 3 млн драмов соответственно, депутат Гагик Царукян - 10 млн драмов и отдельно фонд «Царукян» - еще 2 млн драмов, «Америябанк» - более 7 млн драмов. В числе пожертвователей также компания «Дустр Марианна», Ереванский коньячный завод, компания «Грант табако», «Ай Ди банк», благотворительный фонд «Сукиасян», благотворительный фонд «Ташир» и др.

«Любой фонд в любой стране может существовать только за счет пожертвований, любой фонд для обеспечения своей деятельности проводит различные мероприятия, в ходе которых собираются средства», - подчеркнула Эстер Демирчян.

Мы поинтересовались у исполнительного директора фонда, есть ли бизнесмены, с которыми они предпочитают не работать или не приглашают на мероприятия по сбору средств.

«Цель фонда - помочь детям с онкологическими заболеваниями, и я считаю, что любая организация, частное лицо, которые захотят помочь, конечно же, организация не откажется от этой помощи, потому что наша важнейшая задача сегодня состоит в том, чтобы предоставить нашим детям возможность получить качественное и надлежащее лечение», - ответила Демирчян.

В прессе и в социальных сетях уже в течение двух дней обсуждается вопрос о том, могут ли пожертвования бизнесменов и компаний в фонд «Город улыбок» содержать в себе скрытие риски коррупции.

Координатор программ организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян считает, что, прежде всего, необходимо понять, каково определение взятки.

«По сути, основная логика взятки заключается в том, что человек получает какую-то личную выгоду, имеет личный интерес, который противоречит его служебным интересам. Получают ли госпожа Акопян или премьер-министр Пашинян от этих средств какую-то личную выгоду, служат ли эти средства их личным интересам. Если нет, то, по сути, речь не может идти о взятке», - подчеркнул Иоаннисян.

В то же время, Даниэл Иоаннисян уверен, что бизнесмены перечисляют средства в фонд, возглавляемый Анной Акопян, «по старой инерции», те же бизнесмены жертвовали в фонд «Подари жизнь», действовавший под патронажем супруги бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Риты Саргсян, который также оказывал помощь онкобольным детям.

«Здесь есть инерционное проявление, и, вероятно, в то же время, есть желание угодить властям и общественности», - сказал координатор программ организации «Объединение информированных граждан».

С июля 2018 года и до сих пор фонд «Город улыбок» в целом выделил на лечение детей более 71,5 млн драмов, что эквивалентно 150 тыс. долларов США.