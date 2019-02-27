Премьер-министр Армении прибыл с официальным визитом в Иран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении супруги Анны Акопян и членов правительственной делегации прибыл в Иран с официальным визитом по приглашению президента исламской республики Хасана Рохани.

Как сообщает Департамент информации и связей с общественностью администрации премьер-министра Армении, делегация во главе с Пашиняном из тегеранского аэропорта «Мехрабад» отправилась в королевский дворец «Саадабад», где состоялась официальная церемония встречи.

После исполнения гимнов двух стран Никол Пашинян и Хасан Рохани поприветствовали членов делегаций, после чего начались переговоры на высоком уровне.