После прихода партии «Гражданский договор» (ГД) к власти желание вступить в ряды партии изъявили 9 тысяч граждан, но в партии не торопятся утверждать эти заявления.

По словам члена правления партии, вице-спикера Национального собранипя Армении Лены Назарян, цель заявителей иная.

«До сих пор мы не утвердили эти заявки. Это было очень легко: всего лишь утвердить все заявления на заседании правления и сообщить об этом этим лицам. Они думают, что это даст им какие-то привилегии для перехода на государственную работу или вообще они получат привилегии. Такого быть не может. Я не думаю, что мы примем в наши ряды всех тех людей, которые подали заявки на вступление в партию», - сказала Назарян.

«Гражданский договор» не пойдет по пути Республиканской партии, заявления не будут утверждаться ради обеспечения численности. «Мы не хотим включать в наш состав людей, которые просто привыкли быть в составе правящей партии», - отметила член правления ГД.

Лена Назарян заверила, что, будучи властью, они не станут партизировать систему государственного управления, как это делали предыдущие власти.

«Мы хотим пополнять партию исключительно идейными людьми, которые понимают, что такое партия, для чего она нужна, и хотят вовлечься в государственную систему, поскольку у них есть способности, знания, опыт, и они хотят предложить свои услуги или просто хотят быть в партии, финансировать партию и контролировать партию. Я считаю, что мы весьма заинтересованы в том, чтобы принимать в партию таких людей», - сказала представитель правящей партии.

Учрежденную премьер-министром Армении Николом Пашиняном партию «Гражданский договорн» возглавляет Сасун Микаелян. Пашинян входит в состав правления. В этом году запланирован очередной съезд партии, в ходе которого будет сформирован новый руководящий состав.