По сравнению с предыдущими годами премии в 2018 году должны были быть высокими – глава КГД

Гостем «Фейсбуковской пресс-конференции» на Азатутюн ТВ стал председатель Комитета государственный доходов Давид Ананян.

В конце года в СМИ стала резонансной тема премий в государственных органах, в частности высоких премий, выплаченных сотрудникам Комитета госдоходов.

На вопрос, каков размер его жалования и какова сумма премии, полученной им в конце года, Давид Ананян ответил: «Размер жалования, если не ошибаюсь, составляет 795 тыс. драмов без вычета налогов, и сумма премии без вычета налогов, если не ошибаюсь, примерно 2 млн драмов».

В ответ на замечание пользователей о том, чем труд врачей и учителей уступает труду сотрудников КГД, что первые получают гораздо меньше последних, Ананян сказал, что вообще необходимо урегулировать вопрос достойной оплаты труда государственных и общественных служащих.

«Я считаю, что у всех зарплата должна быть высокой, и если мы в прошедшие годы смогли из наших внебюджетных средств довести эти доходы до достойного уровня, то считаем, что были на правильном пути. Я согласен, что есть не менее важные профессии. Просто есть небольшая разница: государственный бюджет – это наш карман, откуда платят всем госслужащим. В случае Комитета госдоходов сборщик налогов непосредственно участвует в сборе доходов и находится в непосредственном контакте с налогоплательщиком. И в этом случае мы имеем больший риск контроля».

На вопрос, всегда ли размер премий был таким высоким и не следовало ли в этом году снизить размер премии, так как не прошло еще и года с момента его назначения на должность, глава КГД ответил: «Я вообще не стал бы много говорить на эту тему, потому что я больше сосредоточился бы на том, какой период мы пережили в течение 2018 года и пережили его без потрясений. Если нужно было премировать, то, по сравнению с предыдущими годами, премии в 2018 году должны были быть высокими. Если сравнить, то размеры премий несущественно отличаются от размеров в предыдущие годы, просто, согласно госбюджету на 2018 год, мы предусмотрели гораздо больше средств на премии, чем в прошлые годы».

Давид Ананян также сказал, что с премьер-министром вопрос своей отставки не обсуждал и подавать в отставку не собирается.

Программу целиком можно посмотреть здесь:

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