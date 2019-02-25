Самвел Бабаян только вчера узнал, что несколько лет назад он был лишен гражданства Карабаха

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха, герой Карабаха Самвел Бабаян намерен обратиться в суд с просьбой восстановить его карабахское гражданство.

«Я был лишен гражданства Карабаха, хотя я никогда не представлял такого заявления и ничего об этом не заявлял», - в беседе с Радио Азатутюн сегодня сказал Бабаян.

«По этому вопросу мы идем в суд, чтобы восстановить [гражданство]. Потому что это противоречит их собственной Конституции, потому что там четко написано, что никто не имеет права лишать меня гражданства. Они не имели права ни лишать меня гражданства, ни рассматривать такого вопроса».

Самвел Бабаян, который в начале февраля заявил о намерении участвовать в предстоящих в 2020 году выборах президента Нагорного Карабаха, сказал, что узнал о том, что его еще в 2006 году лишили карабахского гражданства, только накануне.

«Я вчера узнал от своего адвоката, что я лишен гражданства. До этого я не знал. Откуда мне было знать, если я не подавал заявления об отказе от гражданства? У кого есть право лишать меня гражданства? Когда мы говорим о том, что они беспокоятся, что все по закону, речь именно об этом», - сказал Самвел Бабаян.

Отметим, что Самвел Бабаян сообщил, что в настоящее время находится в Карабахе и лично занимается этим вопросом.