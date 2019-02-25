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Культура

Премию «Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

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Комедийная драма "Зеленая книга" режиссёра Питера Фаррелли удостоилась "Оскара" как лучший фильм. Картина основана на реальных событиях ирассказывает историю путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга по югу США в 1962 году. "Зеленой книгой" назывался путеводитель, в которым перечислялись места в США, безопасные для чернокожих.


"Зеленая книга" также завоевала "Оскара" за лучший оригинальный сценарий. Ранее фильм получил главную награду Гильдии продюсеров Америки, а также два "Золотых глобуса". Сыгравшему Дона Ширли Махершале Али вручили "Оскар" как лучшему актеру в роли второго плана.

​"Оскара" за лучший фильм на иностранном языке получила мексиканская лента "Рома" Альфонсо Куарона, который был награжден и как лучший режиссер. Чёрно-белая картина "Рома" также была отмечена "Оскаром" за лучшую операторскую работу.

Лучшей исполнительницей главной женской роли признана Оливия Колман за участие в фильме "Фаворитка".

Рами Малек стал обладателем "Оскара" за лучшую мужскую роль за работу в "Богемской рапсодии", где он сыграл лидера британской группы Queen певца Фредди Меркьюри. Эта лента завоевала также "Оскаров" за лучший монтаж, лучший звук и лучший звуковой монтаж.

"Человек-паук: Через вселенные" стал обладателем "Оскара" как лучший полнометражный анимационный фильм.

За дизайн костюмов и лучшего художника-постановщика отметили блокбастер "Черная пантера".Картина также победила в номинации "лучший композитор". Лучшей песней признана "Shallow" из фильма "Звезда родилась".

Награду за лучшие визуальные эффекты получил "Человек на Луне".

91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе. Впервые за много лет у церемонии не было ведущего.

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