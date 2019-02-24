Доверие является важнейшим фундаментом, на котором должна быть построена Новая Армения - Пашинян подвел итоги бизнес-форума в Ванадзоре

Премьер-министр Никол Пашинян подвел итоги состоявшегося в Ванадзоре инвестиционного бизнес-форума «Мой шаг во имя Лорийской области», назвав это мероприятие состоявшимся в содержательном плане.

«Это действительно новая планка. Эта идея должна быть продолжена во всех других областях. Действующие губернаторы увидели, что следующие мероприятия должно быть не ниже этой планки», - сказал премьер-министр и поблагодарил всех организаторов форума, сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Мероприятие показало, что в Армении существуют новые возможности для бизнеса, и нам остается только оказать поддержку в реализации этих возможностей. У нас есть еще одна новость: банк «Америа» предложил свои услуги для оценки риска всех инвестиционных программ, чтобы оценить, какие из этих программ являются реальными, какие достойны внимания, какие являются наиболее перспективными. Мы договорились, что после получения этой оценки правительство распространит информацию о наиболее значимых инвестиционных проектах для привлечения инвесторов.

В результате этой важной дискуссии я хочу привлечь ваше внимание к тому, что, по-моему, имеет ключевое значение для экономической революции. Обычно в Армении до сих пор партнерские или, как говорится, корпоративные программы, как правило, были неудачными.

Люди чаще избегают, говорят: «Я открою свое дело, буду сам себе хозяином, не буду иметь дел с другими». Однако здесь мы увидели десятки проектов, которые будут очень успешны в логике партнерства.

Это утверждение имеет поворотное значение. К сожалению, мы часто слышим о том, что логика партнерства в Армении заканчивается обманом, и в Новой Армении в этом смысле должна действовать новая логика. Каждый партнер должен прежде всего ответственно относиться к партнеру, с которым работает. Это очень важно.

При общении с потенциальными инвесторами я вижу, что эта инерция все еще существует. Но я думаю, что это результат старого мышления, и мы должны приложить все усилия, чтобы в Новой Армении действовала новая логика.

Должна быть новая культура партнерства, мы должны выйти из логики обмана, и люди должны встать плечом к плечу, чтобы достичь общего успеха, добиться еще большего успеха, привлечь новых людей и сделать новых людей частью этого успеха.

Это мой самый важный вывод из нашей сегодняшней дискуссии. Желаю всем партнерам взаимного доверия. Многие из присутствующих доказали, что у нас есть люди, которые по-новому воспринимают мир. Задача этих людей заключается в том, чтобы сделать воспринимаемый ими мир действительностью в своей деревне, своей области, своей родине и своей стране.

Желаю всем нам успехов на этом пути. Я желаю всем партнерам взаимного доверия, которое является самой важной ценностью. Основанное на взаимном доверии предприятие является самым успешным, это гарант успешности совместного предприятия. Надеюсь, что в рамках предложенных инвестиционных программ встретятся новые люди, начнется новое партнерство, в котором доверие будет все больше и больше расти так же, как выросло доверие между гражданами Республики Армения и избранным ими правительством. Доверие является самым важным фундаментом, на котором должна быть построена Новая Армения.

Отныне мы живем не в той стране, где модно обманывать. Мы живем в стране, где самым важным принципом является доверие и незлоупотребление доверием, и это доверие необходимо сделать фундаментом для создания новой и более важной ценности», - сказал Пашинян.