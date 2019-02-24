Тер-Петросян назвал бредовой идею о том, что Пашинян является его «политическим крестником»

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в субботу опубликовал статью на сайте iLur.am относительно его отношений с премьер-министром Николом Пашиняном.

По поводу последних комментариев в прессе о том, что Пашинян является его «политическим крестником», а он его «крестным отцом», первый президент назвал это «абсолютной нелепостью», напомнив о пройденном Пашиняном пути.

Так, по словам Тер-Петросяна, в годы своей журналисткой деятельности Пашинян был одним из его самых ярых и непримиримых критиков. Войдя в политику, он на время прекратил критику, но возобновил ее после того, как возглавляемый Тер-Петросяном Армянский национальный конгресс, партия «Процветающая Армения» и партия «Наследие» сформировали сотрудничество. Тогда же Пашинян разорвал свои отношения с Армянским национальным конгрессом.

«Все это означает, что только в больных мозгах могла родиться бредовая идея о том, что Пашинян является моим политическим крестником», - в частности, написал первый президент Армении.

Тер-Петросян также отрицает утверждения о том, что «премьер-министр звонит ему каждый вечер и просит совета». Он напомнил, что после 2012 года он встречался с Пашиняном лишь однажды – 16 июля 2018 года, и об этом есть официальная информация. «После этого у меня с премьер-министром не было никаких контактов по телефону или через посредников. У меня вообще нет привычки давать советы, так как я убежден, что нет ничего более бессмысленного, чем делать это. А когда кто-то обращается ко мне за советом, я удовлетворяюсь лишь высказыванием мнения по поводу вопроса и не более того. И если кто-то думает, что Пашиняна можно направлять советами или что-то диктовать ему, то он сильно заблуждаются – эти люди либо вовсе не знают этого человека, либо судят о нем, исходя из собственных пристрастий. Я никогда не встречал более независимого и самодостаточного человека, чем Пашинян», - подчеркнул Левон Тер-Петросян.

Первый президент также опроверг утверждение о том, что Пашинян от него перенял формулу «территории в обмен на мир» и реализует его «пораженческую» программу по урегулированию карабахского конфликта. «Сразу скажу, что ни я, ни Пашинян никогда не использовали формулу «территории в обмен на мира». Это абсолютная клевета, выдуманная мошенниками и злопыхателями», - отметил Тер-Петросян.

По его словам, в отличие от трех президентов Армении, программа Пашиняна пока не известна, и до сих пор он лишь отверг некоторые принципы,в частности, отказался от позиции Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна о ведении переговоров от имени Нагорного Карабаха и сделал акцент на необходимости восстановления статуса Нагорного Карабаха в качестве полноправной стороны переговоров.

«С какой бы программой по урегулированию карабахского конфликта ни выступил Пашинян – это будет его собственная программа, как это было в моем случае и в случае как Кочаряна, так и Саргсяна», - отметил Левон Тер-Петросян.

Первый президент также коснулся предложения Армянского национального конгресса о восстановлении полупрезидентской системы путем изменения Конституции. Он напомнил, что возглавляемая им партия всегда выступала против парламентской формы правления в Армении. «И сегодня мы также считаем, что парламентская форма правления является бедой для Армении перед лицом многочисленных вызовов, стоящих перед страной, поскольку такая система является источником постоянных потрясений и конституционных кризисов», - написал первый президент Армении, повторив, что переход к парламентской системе был осуществлен для того, чтобы Серж Саргсян смог преодолеть запрет на то, чтобы оставаться у руля государства на третий срок, и Конституция была «сшита на заказ» для Сержа Саргсяна.

В статье Левон Тер-Петросян также подчеркнул, что Армянский национальный конгресс не участвовал в создании победы Никола Пашиняна, не считая участия части актива партии в организованных Пашиняном «всенародных митингах и шествиях». «Поэтому мы не ожидаем доли от «пирога» Пашиняна. В то же время мы неоднократно заявляли, что готовы содействовать усилиям новых властей Армении, направленным на обеспечение процветания и развития нашей страны», - подчеркнул первый президент Армении.