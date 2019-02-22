Пресс-секретарь премьера: Переговоры по вопросу генсека ОДКБ продолжаются

Переговоры по вопросу генерального секретаря ОДКБ продолжаются, однако на данный момент консенсуса пока нет», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Владимир Карапетян.

«Есть переговоры, и мы, придавая большую важность нашему сотрудничеству в ОДКБ как важному компоненту безопасности, а также придавая большое значение усовершенствованию и более эффективной деятельности ОДКБ, должны сделать все, чтобы авторитет организации не пострадал и решения такого порядка принимались с соблюдением устава. А устав гласит, что руководители всех стран должны прийти к консенсусу по тому или иному кандидату. На данный момент пока консенсуса нет», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Карапетян.

Московский «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сегодня написал, что назначение главы Совбеза Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря ОДКБ затягивается из-за неуступчивости премьер-министра Армении Никола Пашиняна, рассчитывавшего утвердить своего кандидата.

Согласно изданию, в ОДКБ уже смирились с тем, что из-за позиции Армении в организации еще год не будет «полноценного генерального секретаря», обязанности которого продолжит исполнять представитель РФ Валерий Семериков.

«Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека. Ожидаем назначения [нового генсека] в следующем году. Коллапса и ступора в организации нет, она работает в соответствии с планами», - сообщил информированный источник «Ъ» в МИД РФ.

Вопрос генсека ОДКБ встал на повестке дня, когда занимавшему этот пост с весны 2017 года представителю Армении, бывшему начальнику Генштаба ВС страны Юрий Хачатурову в Армении было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. 2 ноября стало известно, что Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ.

После предъявления обвинения официальный Ереван предложил странам-партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил кандидатуру Станислава Зася, которому свою поддержку выразили также президенты Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

В соответствии со статьей 17 Устава ОДКБ, «генеральный секретарь [организации] назначается решением Совета [организации] сроком на три года по представлению Совета министров иностранных дел».

В той же статье говорится, что генеральный секретарь должен быть гражданином государства-члена ОДКБ.

Согласно статье 12 Устава, решения в руководящих органах ОДКБ, включая высший орган – Совет, а также СМИД, по вопросам, кроме процедурных, принимаются консенсусом.

Секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася за прошедший период приняли в столицах тех стран-членов ОДКБ, которые поддержали его кандидатуру.

Согласно белорусской стороне, Зася также принял президент России, хотя российские официальные источники ничего об этом не сообщали.

Зась несколько раз, в том числе и вчера, публично выразил желание посетить Ереван и встретиться с руководством Армении.

Сегодня мы спросили Владимира Карапетяна, собираются ли они принять Зася.

«У нас сегодня в повестке дня подобного вопроса нет», - ответил пресс-секретарь премьера.

По ситуации вокруг генсека ОДКБ сегодня высказался также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что ни в Кремле, ни среди других членов ОДКБ никакой тревоги не испытывают в связи с тем, что вопрос избрания генсека откладывается. Он добавил, что среди стран-членов ОДКБ есть некоторые разногласия, которые в настоящий момент регулируются.