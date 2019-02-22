Учителя жалуются: в последний раз им подняли зарплату в 2008 году

«В последний раз нам подняли зарплату в 2008 году», - сегодня на созванной пресс-конференции пожаловалась группа учителей, заявив, что в сфере образования есть много проблем, которые нужно решить как можно скорее.

«Проблема пересмотра заработной платы, проблема переоценки нагрузки учителя, проблема организации системы образования, вытекающей из прав учащихся. Поднимать зарплату учителя путем оптимизации и увеличения нагрузки и использовать его как ломовую лошадь просто нельзя, этим мы не сможем обеспечить качество образования. Загруженный учитель, даже при самом большом желании, даже при величайшем самопожертвовании, не может обеспечить качество образования. Я не хочу верить и не хочу сомневаться в их справедливых и добрых стремлениях. Хочу верить, что эти люди пришли и хотят что-то изменить, действительно хочу верить в это», - сказала один из педагогов.

На вопрос Радио Азатутюн, с 2008 года и до революции они когда-нибудь поднимали этот вопрос и если да, то какой ответ получили, учителя ответили, что поднимали этот вопрос и до революции, и после нее. «Мы неоднократно, на протяжении многих лет поднимали эти проблемы и в СМИ, и на пресс-конференциях, и на различных площадках, однако они так и не были решены», - сказали учителя.

По мнению учителей, с низкими зарплатами обеспечить качественный учебный процесс на 45-минутных уроках в классах, в которых насчитывается вплоть до 35 учеников, невозможно. Одна из педагогов подняла вопрос: если инклюзивное образование станет всеобщим, как в таких переполненных классах они смогут работать с детьми, имеющими особенности развития, которые нуждаются в индивидуальном подходе?

«Нас интересует и мы хотим знать, насколько защищены права инклюзивного ребенка, ведь именно дети инклюзивного образования нуждаются в особых условиях обучения. Возможно ли в подобных переполненных классах обеспечить права этих детей?» - отметила одна из учителей.

В Министерстве образования и науки заявили, что эти вопросы не останутся без ответа.