В Степанакерте опровергают сообщение в Азербайджане о сбитом армянском беспилотнике

Сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана от 21 февраля о том, что армянский беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Агдама, не соответствует действительности. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны Нагорного Карабаха.

«Армия обороны не потеряла ни одного беспилотного летательного аппарата. Что касается фотографий, опубликованных в азербайджанских СМИ, то это явно старые кадры», - говорится в пресс-релизе Министерства обороны НК.

«Также примечательно, что распространенная Баку дезинформация по какой-то причине «случайно» совпала с визитом сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион», - добавили в оборонном ведомстве.

«Вооруженные силы Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] как всегда имеют в своем распоряжении беспилотные летательные аппараты всех типов, чтобы безопасно и эффективно использовать все возможности. Мы заверяем вас, что как мы использовали их до сих пор, так и впредь в случае необходимости мы также будем использовать их весьма целенаправленно», - заявили в Министерстве обороны Нагорного Карабаха.