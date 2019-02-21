Анна Акопян: Фонду «Мой шаг» перечислено более 859 млн драмов, а фонду «Город улыбок» - 264 млн драмов

В течение шести месяцев деятельности фонда «Мой шаг», осуществляющего благотворительные программы в сферах образования, здравоохранения и соцобеспечения, на счет фонда было перечислено более 859 млн драмов.

А на счет фонда «Город улыбок» за пять месяцев его деятельности было перечислено 263 млн драмов. Цель данного фонда – содействовать развитию в Армении гематологии и онкологии и достичь того, чтобы все страдающие от онкологических заболеваний дети имели равные возможности для лечения в стране.

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, которая является председателем попечительского совета обоих благотворительных фондов, сегодня подвела итоги их деятельности, отметив, что фонд «Мой шаг» на данный момент находится в поисках собственной территории.

«Число жертвователей фонда «Мой шаг», как частных лиц, так и организаций, составляет 114. Фонд «Город улыбок» получил пожертвования от 85 частных лиц и организаций. У фонда более 100 детей-бенефициаров», - отметила Акопян.

По ее словам, фондом «Город улыбок» за этот период было израсходовано 70 млн драмов. Деньги пошли на приобретение лекарств, хирургического оборудования, на операции, питание и другие расходы.

Как сообщила Анна Акопян, из собранных фондом «Мой шаг» средств было истрачено 236 млн драмов. На командировки по сбору средств из бюджета фонда потрачено 4 млн 472 тыс. драмов. За одну командировку было собрано 97 млн 440 тыс. драмов, за другую - 75 млн драмов.

Супруга премьера подтвердила, что встречалась с крупными налогоплательщиками и представила им программы фонда «Мой шаг». «Я считаю эти встречи важными, потому что, насколько я знаю, все крупные организации имеют стратегию жертвовать какому-либо фонду средства в течение года, и для меня важно, чтобы организации получили информацию о деятельности нашего фонда из первых рук», - сказала Акопян.

Касаясь распространяемых в прессе слухов о том, что она вместе с мужем была в Давосе, Анна Акопян подтвердила, что хотя она получила официальное приглашение и отправилась в Швейцарию, но «по личным причинам» не сопровождала премьер-министра. Она сочла излишним отвечать на вопрос о дорогостоящем номере отеля.

На вопрос, правда ли, что некоторые чиновники и губернаторы из своих премий сделали перечисления в фонд «Мой шаг», Акопян ответила: «Эти слухи просто абсурдны. Я говорю, что не исключаю, что кто-то перечислил свою премию».

«Помимо символических подарков, я также получаю дорогие подарки, но с запиской возвращаю их жертвователям. В записке пишу, что очень благодарна. Символические подарки я с удовольствием принимаю», - сказала Анна Акопян.