Армения и Грузия заявляют о намерении расширить сотрудничество в сфере обороны

Министры обороны Армении и Грузии сегодня в Ереване объявили о том, что подписали программу военного сотрудничества между двумя странами на 2019 год.

После переговоров на встрече с с журналистами министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул, что есть обоюдная готовность постепенно расширять сотрудничество в сфере обороны.

«Должен отметить, что имея все права гордиться дружественными отношениями между двумя народами, Армения и Грузия имеют важнейшее значение друг для друга в сферах безопасности, политики, экономики, культуры и многих других областях и должны продолжать расширять двустороннее сотрудничество в вышеотмеченных сферах. Я солидарен с господином Изория в вопросе постепенного расширения сотрудничества в сфере обороны и вовлечения в него все новых сфер», - сказал Тоноян.

В свою очередь, министр обороны Грузии Леван Изория выразил надежду, что армянская сторона продолжит активно участвовать в военных учениях, проводимых в Грузии под эгидой НАТО.

Программы военного сотрудничества между министерствами обороны двух стран подписываются каждый год с 2010 года.

«В этом году программа сотрудничества насыщена мероприятиями сферы обороны, включая различные области, такие как военное образование, военная медицина, подготовка профессионального сержантского состава, права человека и дисциплина, борьба с коррупцией», – сказал Тоноян.

Это первый визит министра обороны Грузии в Ереван после бархатной революции в Армении в 2018 году.

Леван Изория назвал продуктивными проведенные сегодня в военном ведомстве Армении обсуждения с целью углубления двустороннего сотрудничества в области обороны.

«Я хочу выделить новое направление нашего сотрудничества - укрепление дисциплины в сфере обороны, в рамках которого грузинская сторона готова поделиться своим опытом с армянской стороной. Я с гордостью хочу подчеркнуть, что эксперты Министерства обороны Грузии успешно делятся своим опытом с рядом стран-членов и партнеров НАТО и активно участвуют в программах НАТО. Наши военнослужащие находятся в Афганистане, внося вклад в международную безопасность. Я высоко оцениваю участие армянских военнослужащих в учениях Noble Partner-2018 («Благородный партнер-2018») и Agile Spirit («Проворный дух»), проведенных в Грузии вместе с членами НАТО, и я надеюсь, что армянская сторона продолжит активно участвовать в подобных учениях, проводимых в Грузии под патронажем НАТО с участием ряда партнеров», - сказал министр обороны Грузии.