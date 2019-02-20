Пресс-секретарь Генпрокуратуры: Арутюн Машадян не получал повышения в должности

Генеральная прокуратура Армении отреагировала на слухи о том, что сын высокопоставленного чиновника Комитета государственных доходов (КГД) Арутюн Машадян в возрасте всего 23 лет стал военным прокурором, заверив, что Машадян не является исключением, в системе немало молодых людей, ставших прокурорами в этом возрасте.

Кроме того, в начале февраля Арутюн Машадян не получал повышения в должности, просто был переведен из Лорийской области в Ереван.

«Арутюн Машадян 7 марта 2018 года был назначен прокурором военной прокуратуры Лорийского гарнизона, а 4 февраля 2019 года его перевели на должность прокурора военной прокуратуры Ереванского гарнизона. Это равнозначные должности», - в беседе с Радио Азатутюн сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Назначение Машадяна привлекло внимание пользователей социальных сетей не только потому, что отец прокурора является высокопоставленным чиновником, но и в связи с некоторыми вопросами, связанными с датами в его биографии. Арутюн Машадян, родившийся в 1995 году, в 2010 году, в возрасте 15 лет, уже был студентом юридического факультета Ереванского государственного университета. Прокуратура разъяснила, что в школе он несколько классов окончил экстерном. Кроме того, было неясно, успел ли назначенный военным прокурором Машадян отслужить в армии. Прокуратура разъяснила и этот вопрос, заявив, что он отслужил в армии.

«Уже в 2017 году в установленном порядке он был включен в список кандидатов в прокуроры, а в октябре 2017 года окончил Академию юстиции», - добавила Хачатрян.

Сразу после окончания Ереванского государственного университета принявший участие в конкурсе прокуратуры, а затем отучившийся в Академии юстиции Машадян был назначен прокурором в марте 2018 года. Всего через месяц после этого вступил в силу новый закон «О прокуратуре», который устанавливает в качестве обязательного условия для работы государственным обвинителем двухлетний опыт работы.

По утверждению пресс-секретаря Генпрокуратуры, здесь также нет нарушения закона.

«Вопрос лежит только в области этики, - считает молодой юрист Ваге Григорян. - Я не могу сказать, повлиял ли его отец или нет. Но в любом случае, следует обратить внимание именно на то обстоятельство, каким имуществом он обладает и чьим сыном является».

Молодой военный прокурор, помимо автомобиля, задекларировал 2 квартиры, 5 земельных участков, 12 млн драмов и 130 тыс. долларов. Причем, задекларированные его отцом, Рафиком Машадяном, денежные средства скромнее - 105 тыс. долларов и 4 млн драмов.

Ответ на вопрос о том, мог ли сыграть роль в назначении Арутюна Машадяна на должность прокурора в 23-летнем возрасте тот факт, что его отец является высокопоставленным чиновником, мы от пресс-секретаря Комитета госдоходов не получили. Она отметила, что прокуратура уже дала разъяснения.

Мы поинтересовались у юриста Ваге Григоряна, действительно ли важен опыт работы, чтобы быть прокурором, поскольку еще в прошлом году подобное требование было добавлено в закон.

«Я бы даже сказал, что двухлетнего опыта работы мало для того, чтобы работать прокурором. Потому что ответственность прокурора... в конце концов, прокурор представляет государство, представляет государственные интересы, поддерживает общественное обвинение», - ответил Григорян.

С другой стороны, Ваге Григорян уверен, что все зависит от способностей человека. «Один юрист учится за семь лет тому, чему другой учится за один год», - сказал он.

На вопрос, выделяется ли Арутюн Машадян своими профессиональными способностями, пресс-секретарь Генпрокуратуры ответил: «Я не могу сказать. Они сдают экзамен, и комиссия, которая принимает экзамен, определяет их знания и способности. Я считаю, что у них достаточно знаний для того, чтобы работы в системе прокуратуры, и здесь других мнений быть не может».