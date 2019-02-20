Заместитель губернатора Лори Сергей Саруханян освобожден от занимаемой должности

Заместитель губернатора Лорийской области Сергей Саруханян освобожден от занимаемой должности согласно собственному заявлению.

Согласно новому проекту структуры правительства, у губернаторов вместо трех будет один заместитель.

Другой вице-губернатор Лори Арам Хачатрян в декабре прошлого года был избран депутатом Национального собрания по списку блока «Мой шаг». Вместо него новый заместитель назначен не был.

Беспартийный Сергей Саруханян был назначен на должность заместителя губернатора Лори в прошлом году, после революции, при прежнем губернаторе Гранте Маркаряне, представляющем партию «Процветающая Армения».

После смены губернатора Саруханян написал заявление об уходе с работы, но остался на своем посту.

Сергей Саруханян, который занимал должность вице-губернатора в течение восьми месяцев, сказал Радио Азатутюн, что полностью принимает программу правительства по оптимизации областных администраций.

«Я считаю, что принял правильное политическое решение. Областные администрации идут, так сказать, к разгрузке. Это процесс оптимизации, в котором я участвую», - сказал Саруханян.

Отметим, что, решением премьер-министра, по одному заместителю губернатора были освобождены от должности также в Гегаркуникской и Тавушской областях.