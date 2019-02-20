Эрдоган: «Мы не собираемся депортировать проживающих в Турции армян»

Президент Турции Реджеп Эрдоган на прошедшей накануне в Стамбуле 6-й конференции Будапештского процесса, выступая в присутствии иностранных министров и руководителей иностранных делегаций и говоря о проблеме миграции и, в частности, о сирийских беженцах, упомянул также проживающих в Турции армян, сообщает агентство «Анадолу».

Отметив, что сегодня в Турции проживают около 4 млн беженцев, из которых 3,6 млн – сирийцы, Эрдоган заявил: «Ни одного беженца, получившего в нашей стране пристанище за время продолжающихся в Сирии с 2011 года и по сей день столкновений, мы не отправили обратно. Мы не отправили обратно арамейцев, христиан также. С другой стороны, мы не отправили обратно армян. В настоящее время в Турции проживают около 100 тыс. армян, из которых около 40 тыс. являются гражданами Турции. Остальные не являются гражданами, но и их мы также не собираемся депортировать. Почему они приехали в Турцию? По причине трудностей, имеющихся в их стране».

Касаясь вопроса геноцида, президент Турции выразил убежденность в том, что турецкий народ никогда не совершал геноцида против какого-либо этнического элемента. «Сегодня в мире, особенно на Западе, ведется определенная пропаганда на тему так называемого Геноцида армян. А мы говорим, что это дело историков. Пусть историки изучат этот вопрос и придут к решению. В течение всего существования, всей своей истории этот народ никогда не совершал геноцида в отношении какого-либо этнического элемента», - заявил Эрдоган.