Действующий председатель ОБСЕ в первой половине марта посетит Армению и Азербайджан

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак планирует в первой половине марта посетить Армению и Азербайджан, чтобы обсудить вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом он заявил на состоявшейся во вторник в Москве совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Лайчака, после выборов в Армении сложилась новая ситуация, новое правительство получило очень сильный мандат, и с этим связаны определенные ожидания.

«Я хочу, чтобы мой визит помог понять, чего можно ожидать и каких результатов можно добиться. Наша цель – помочь сопредседателям Минской группы с тем, чтобы использовать эту новую ситуацию», - заявил действующий председатель ОБСЕ.

Мирослав Лайчак подчеркнул, что они полностью поддерживают сопредседателей Минской группы ОБСЕ и он сам регулярно с ними встречается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, сказал, что они признательны за такой настрой действующего председателя ОБСЕ. Лавров отметил, что сопредседатели от России, Соединенных Штатов и Франции работают в тесном контакте, они уже встречались и с лидерами Армении и Азербайджана, и с министрами иностранных дел двух стран, планируются новые контакты.

«Учитывая, что совсем недавно в Армении было сформировано новое правительство, безусловно, потребуется дополнительное время, чтобы понять, насколько интенсивно, насколько глубоко можно будет развивать процесс урегулирования на данном этапе», - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что сопредседатели и ОБСЕ могут лишь содействовать созданию условий для диалога, решения же должны приниматься на прямых переговорах между сторонами.

Председательствующая в настояшее время в ОБСЕ Словакия мирно отделилась от Чехии 1 января 1993 года, когда бывшая Чехословакия распалась на две части.