Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев с 9 лет владеет особняком в одном из самых престижных и закрытых поселков Рублево-Успенского шоссе – "Сады Майендорф", дома в котором несколько раз признавались самыми дорогими в России. Об этом пишет издание "Проект".
По данным издания, участок и дом Алиева-младшего сначала были оформлены на тестя (отца жены) президента Азербайджана Арифа Пашаева, он подарил недвижимость Алиеву-младшему через год после покупки. Сейчас участок такой же площади с жилым домом в этом поселке продается за 2,3 млрд рублей (около $35 млн), отмечает издание.
Площадь дома Гейдара Алиева-младшего – более 1,6 тысячи квадратных метров, площадь участка – около 1,7 акра. Рядом расположен ещё один дом, принадлежащий старшей дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, она стала владелицей недвижимости в 20 лет, отмечает издание.
- Семье Алиевых в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах, сообщал в 2017 году телеканал "Настоящее время". Согласно банковским документам "Паша-Банка", дочери президента Лейла и Арзу Алиевы владеют крупным Pasha-Holding. Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе. Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана.
- Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года, до этого страной 10 лет руководил его отец Гейдар. В сентябре 2016 года в стране были расширены президентские полномочия, увеличен президентский срок и создана должность вице-президента, которую заняла жена президента Мехрибан Алиева.
- Азербайджан находится на 152-ом из 180 мест в ежегодном рейтинге восприятия коррупции, собираемом организацией Transparency International. Из стран бывшего постсоветского пространства коррупционный рейтинг ниже только в Узбекистане и Туркмении.
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