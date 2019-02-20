ВВП Армении в 2018 году вырос на 5,2% - Статкомитет

Валовой внутренний продукт (ВВП) Армении в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 5,2%. Об этом говорится в сегодняшней публикации Статистического комитета.

Примечательно, что в перерабатывающей промышленности зарегистрирован рост на 10,1%, в сфере оптовых и розничных продаж – на 9%. Спад в горнодобывающей промышленности составил 14,1%, а в сельском хозяйстве - 8,5%.

Согласно государственному бюджету Армении на 2018 год, экономический рост (рост ВВП) страны должен был составить 4,5%.