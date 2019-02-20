Крупнейшим налогоплательщиком 2018 года является Зангезурский медно-молибденовый комбинат – замглавы КГД

В то время как экономисты и провластные депутаты заявляют, что за последние годы впервые крупнейшим налогоплательщиком в Армении стало предприятие обрабатывающей промышленности (речь идет о компании «Гранд табак»), в Комитете государственных доходов (КГД) поясняют, что в связи с изменением в Налоговом кодексе и введением понятия «общего казначейского счета» методология подведения итогов списка крупнейших налогоплательщиков претерпела изменения, и сравнение с показателями предыдущего года неверно.

Объясняя механизм, замглавы КГД Рафик Машадян уточнил, что крупнейшим налогоплательщиком 2018 года является горнодобывающая компания.

«Допустим, в 2017 году организация заплатила 10 миллионов драмов, и независимо от того, было это один миллион или 10 миллионов, эта сумма считалась доходами бюджета. В 2018 году мы имеем ту же картину: скажем, организация на общий счет выплатила 10 миллионов драмов, однако по расчету представила подлежащий оплате один миллион драмов. В 2018 году доходами бюджета считался бы один миллион драмов. Вот это разница в расчетах. Крупнейшим налогоплательщиком в 2018 году является Зангезурский медно-молибденовый комбинат, его выплаты составили более 51 миллиарда драмов (более 104 миллионов долларов) против 19 миллиардов драмов в предыдущем году. Это организация с самыми высокими темпами роста налогов. В предыдущем году организация занимала пятое место. Второе место занимает компания «Гранд табак». Налоговые выплаты компании в 2018 году выросли более чем на 7,6 миллиардов драмов. Организация также занимала второе место в предыдущем году. Третье место занимает компания «Газпром Армения», которая была на первом месте в 2017 году. Налоговые платежи для этой организации увеличились почти на 300 миллионов драмов», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Мадашян.

В целом, по сравнению с 2017 годом в списке десяти крупнейших налогоплательщиков произошло только одно изменение: в позапрошлом году компания «Электрические сети Армении» занимала третье место, а в 2018 году она занимает 13-ю строчку, выплатив около 11,5 миллиардов драмов.

Таким образом, по сравнению с 2017 годом выплаченные крупнейшими налогоплательщиками налоги выросли на 14%.