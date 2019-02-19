Образ Туманяна в сегодняшней Армении должен вести всех за собой - Пашинян

Сегодня в селе Дсех Лорийской области Армении, на родине великого армянского поэта Ованнеса Туманяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ не пасовать перед трудностями и верить в собственные силы.

«Ованнес Туманян не сломался, потому что верил в свои силы. В тот момент, когда казалось, что он должен уже упасть на колени, он сам себе говорил: встань и иди!» - в своем выступлении на мероприятии, приуроченном к 150-летию поэта, сказал премьер-министр.

Он отметил, что образ Туманяна в сегодняшней Армении должен вести всех за собой.

По словам премьера, сегодня мы представляем Туманяна как Арарат, как недосягаемую высоту, хотя тот прошел через все человеческие страдания: бедность, голод, безденежье, и жизнь не раз пыталась его «сломать». Но Туманян преодолел все это благодаря тому, что верил в себя и полагался на образование, отметил он.

«У него даже не было возможности получить образование, он не получил полного образования и пошел работать, тяжелой работой зарабатывал на жизнь и прожил тяжелую жизнь. Никто не помогал ему, наоборот, другие просили о помощи, и даже во многих случаях жители Дсеха обижались, говорили, что он не помогает им, думая, что это Туманян и все возможности мира у него в руках», - отметил глава правительства.

«Он ходил там, где не было пути, он жил там, где не было хлеба, он побеждал там, где не было возможности для этого, потому что ему было что сказать своему народу. Посыл Туманяна своему народу был один: «Встань и иди! Не падай на колени, не унижайся, не ожесточайся, не сомневайся в себе, в своих силах, в своей родине, в своем прошлом и будущем, встань и иди!» - сказал Пашинян.

Премьер-министр, который в своей программе экономической революции отметил, что будет поощрять работу и стремиться повысить доверие в обществе, от имени Туманяна направил армянскому народу призыв: «И я сегодня как премьер-министр Республики Армения, как избранный свободной волей народа премьер-министр оставляю за собой право сказать армянскому народу от имени Туманяна: встань и иди, ты не парализован, ты не проигравший, ты не попрошайка, встань и иди!»

«Туманян говорил, что «в одеждах пламенных придет заря грядущих дней». Эта заря уже пришла, эта заря - это сегодняшняя Армения, эта заря - это вы, и вы обязаны быть хозяевами этой зари, хозяевами своей страны и победы. Встаньте и идите, встаньте и побеждайте!» - сказал премьер-министр, обращаясь к присутствующим.

Сегодня родное село великого поэта было многолюдным. Прибыли гости из разных общин Лорийской области. Лорийцы отмечали, что для них большая часть быть земляками Туманяна и хранить его заветы.

Юбилейные мероприятия, посвященные Поэту всех армян, которые будут проводиться в течение всего года, сегодня стартовали также в Ереване и Тбилиси.