Оппозиция сигнализирует, что подвергается нападкам и «риторике ненависти»

Депутату правящей фракции «Мой шаг» Лене Назарян непонятно заявление главы фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна о том, что обсуждения программы правительства показали, что сегодняшняя власть нетерпима к оппозиции.

Отвечая Марукяну, Назарян подчеркнула, что у всех депутатов была возможность озвучить свои вопросы и получить ответы.

«Трудно защититься и что-то сказать, когда просто говорят, что ты нетерпим. Но как это проявляется?... У всех оппозиционных депутатов была возможность озвучить свои вопросы и получить на них обстоятельные ответы. Как проявлялась эта нетерпимость, о которой столько говорят? Для меня действительно непонятно», - сказала она.

Между тем, Эдмон Марукян сегодня в ходе парламентских брифингов заявил о том, что после обсуждения программы правительства они подверглись риторике ненависти. Марукян подчеркнул, что они не ожидали, что речь оппозиции может превратиться в троллинг, издевательства, а в некоторых случаях даже в угрозы.

«Естественно, представители власти должны говорить, что этого не было. Они ведь не признают свои ошибки? Угроза... я имею в виду и различные посты в Facebook и некоторые слова, которые были адресованы нам. Я думаю, они знают, что является угрозой, а что нет. Указывать нам, что нам говорить, а что нет… в этом контексте могу сказать. И еще одно обстоятельство, если они думают, что были очень любезны и терпимы, были такими хорошими ... то есть Новая Армения хороша тем, что мы можем задавать вопросы? А разве в прошлом оппозиция не могла задавать вопросы? Как только хотели задать вопрос, приходили и избивали?.... Уважаемые коллеги! Вы 10-15 лет освещаете здесь [работу парламента]. Был ли хоть один случай, когда бы оппозиция не могла задать вопрос? Если в этом фиксируется прогресс, то я поражен. Это во-первых. Во-вторых, когда в конце сказали, что оппозиция смогла свободно проголосовать против. А что должны были они сделать? Завязать нам руки, бросить куда-то, чтобы мы не могли проголосовать? Если в этом фиксируется прогресс, то я сожалею», - сказал глава фракции «Лусавор Айастан».

Марукян также отметил, что после голосования против программы правительства они подверглись нападкам также со стороны провластной рессы, которая связала их с прежним режимом.

«Это Новая Армения? - спросил Эдмон Марукян. - Газета «Айкакан жаманак» опубликовала редакционную статью. Весь анализ о том, что мы проголосовали против, что мы роберткочаряновские-сержсаргсяновские, не знаю, какие. Мы ведь знаем, чья это газета? Второй факт: мы ведь знаем, чья газета «Жоговурд»? Могу сказать – это провластная газета. Газета «Жоговурд» напечатала статью, в которой говорится, что депутаты «Лусавор Айастан» идут к Армену Саркисяну, проводят встречи и ... уже Армен Саркисян нас спонсирует. От Мишика избавились, от Сашика избавились, от Сержика избавились, теперь пришел Армен Саргсян. То есть, если «Айкакан жаманак» пишет подобное, зачем тогда обижаться на пользователей Facebook, когда те нас оскорбляют. И это Новая Армения?... Мы сделаем все, и пусть никто не нервничает, что мы отстаиваем ценности революции или говорим, что эти ценности нарушаются. В чем еще роль оппозиции, что еще должна делать оппозиция? На санках кататься?»

Марукян посоветовал власти избавиться от той тактики, когда оппонентов связывают с ненавистными фигурами, чтобы настроить общественность против них, напомнив, что через это явление в свое время они прошли вместе. «До создания блока («Елк») мы все по отдельности были «продавшимися», затем в одном блоке были «группой продавшихся подонков», затем вновь мы стали «группой продавшихся подонков», а они нет… Эти процессы мы видели. Теперь вновь возвращаться к этому… Я надеялся, что это закончилось, но, похоже, не закончилось, похоже, не заканчивается. А мы не такие, чтобы нас били, и это осталось без ответа, такого не будет», - сказал глава оппозиционной фракции.