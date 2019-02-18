Вчера, 17 февраля, в 24 общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления, в 14 из них выборы были очередными, а в 10 – досрочными.

В 20 общинах Гегаркуникской, Котайкской, Араратской, Вайоцдзорской, Ширакской, Арагацотнской, Армавирской, Тавушской и Лорийской областей выбирали руководителей общин. В четырех общинах Армавирской и Тавушской областей проводились выборы в советы старейшин.

К примеру, в Армавирской области руководителей общин выбирали в пяти селах. По предварительным подсчетам, все главы общин были переизбраны, в том числе руководитель общины Варданашен, подавший заявление о досрочном прекращении полномочий.

Это была очень проблемная община, ее глава Артур Манукян 19 ноября 2018 года подал в совет старейшин заявление о досрочном прекращении полномочий и был назначен временно исполняющим обязанности. Однако на досрочных выборах бывший глава общины вновь выдвинул свою кандидатуру.

По результатам выборов Артур Манукян вновь был избран главой общины, за него проголосовали 283 человека, а его единственный соперник Алексан Сарибекян получил 233 голоса. В Варданашене право голоса имеют 822 человека, из которых в голосовании приняли участие 528.

Отметим, что сегодня с раннего утра в Варданашене была организована акция протеста против переизбранного главы общины, республиканца Артура Манукяна. Граждане требовали, чтобы Манукян больше не руководил общиной.

Глава села Урцадзор Араратской области Рафик Андреасян также был переизбран. Андреасян возглавляет общину с 1990 года, однако в октябре 2018 года по требованию сельчан он подал в отставку. Кстати, в день отставки он пообещал жителям села вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Здесь на должность главы общины баллотировались пять кандидатов. В пользу ушедшего в отставку главы общины проголосовали 910 из 2220 жителей Урцадзора. Второе место занял Геворк Аветисян. Право голоса в общине имеет 3081 человек.

Следственный комитет сегодня сообщил, что в ходе выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись 17 февраля в 24 общинах страны, в областных следственных отделах Следственного комитета не было получено материалов, содержащих явных нарушений на выборах.

Министр территорального управления и развития Сурен Папикян, комментируя результаты нынешних выборов в органы местного самоуправления, отметил, что в ходе этих выборов не было использования административных рычагов, однако все еще есть общины, где сохраняется семейно-клановая система, и благодаря этому также переизбираются многолетние руководители некоторых общин.

Правящая партия «Гражданский договор» ранее заявила, что на выборах в органы местного самоуправления 17 февраля не станет поддерживать ни одного их кандидатов, независимо от его партийной принадлежности. Необходимость поддержки кандидатов-членов команды появится на июньских выборах в ОМС, когда на очередном съезде партии «Гражданский договор» будут сформированы территориальные структуры партии и эти структуры и выдвинут кандидатов.