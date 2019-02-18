В 24 общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на выборах в органы местного самоуправления, которые прошли накануне в 24 общинах Армении.
По предварительным данным, в голосовании приняли участие 58,47% избирателей.
17 февраля в 20 общинах Гегаркуникской, Котайкской, Араратской, Вайоцдзорской, Ширакской, Арагацотнской, Армавирской, Тавушской и Лорийской областях выбирали руководителей общин.
В четырех общинах Армавирской и Тавушской областей проводились выборы в советы старейшин.
В 14 из 24 общин выборы были очередными, а в 10 – досрочными.
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