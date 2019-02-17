Пашинян объяснил, почему он отклонился от своей «формулы революции»

Премьер-министр Никол Пашинян накануне принял участие в обсуждении своей книги «Обратная сторона страны».

В книге описан период, когда Пашинян находился в подполье после трагических событий 1-2 марта 2008 года. По словам премьер-министра, публикуемые в то время очерки помогли ему сохранить связь с обществом.

Участники обсуждения также имели возможность задать вопросы Николу Пашиняну.

Комментируя ту часть книги, в которой говорится, что настоящий революционер никогда не становится властью, премьер-министр сказал: «Когда наступил апрель 2018 года и стало ясно, что Серж Саргсян подал в отставку, и когда появился лозунг «Никол, премьер-министр!», естественно, этот текст всегда был со мной, он постоянно был у меня в голове. О чем я думал? Я думал о формуле революции, о которой я писал, и о том, что я должен делать в этой ситуации. Честно говоря, конечно, я думал, что в той ситуации, когда первый этап уже был завершен, я должен взять свой рюкзак и пойти домой, сказав, что миссия революционера завершена. Но когда мне стало ясно, что произойдет потом, что потом премьер-министром Армении станет, скажем, Карен Карапетян или кто-то другой, и что я не смогу никому доказать, что эта революция на самом деле не была внутривластной интригой, я подумал, что народ просто почувствует себя, извините за это слово, использованным для каких-то других целей. И до сих пор этот рюкзак, с которым я должен был пойти домой, находится у меня на плечах, и единственная причина, по которой тот сценарий не сработал, заключается в том, что я понял, что у людей будет гораздо большее разочарование и даже гнев».

В конце встречи Пашинян не стал отвечать на вопросы журналистов, отметив, что в ближайшее время планирует провести большую пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы.