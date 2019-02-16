Главы МИД Армении и России обсудили карабахское урегулирование

Министры иностранных дел Армении и России, Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров, 16 февраля встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает официальный сайт МИД России, «в присущей российско-армянским отношениям дружественной атмосфере был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня».

«Состоялся обмен мнениями по перспективам нагорно-карабахского урегулирования. Подчеркнута важность усилий сопредседателей Минской группы», - говорится в сообщении.