Мы должны попытаться сделать формирование будущих тарифов на газ прогнозируемым - министр

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении направила компании «Газпром Армения» свои вопросы относительно представленного компанией большого пакета расчетов и ждет от нее ответа, в беседе с Радио Азатутюн сообщил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян, касаясь нынешнего этапа переговоров вокруг цены на газ.

«На втором этапе, как только мы получим определенные результаты, мы представим их на обсуждение у вице-премьера и сделаем достоянием общественности. До закрепления какого-либо результата, будьте уверены, будут общественные обсуждения, только потом все эти результаты будут зафиксированы», - сказал Баграмян.

Переговоры, по сути, состоят в тех модельных расчетах, которые позволят «Газпром Армения» за счет своей экономии не повышать цену на газ для потребителей.

«Все убедятся, что в компании нет никаких излишних расходов и инвестиций. То есть, то, что платит потребитель, непосредственно идет на поддержание и улучшение текущего состояния нашей системы. Мы должны убедиться в том, что та себестоимость, которая формирует цену на газ, оправдана и все потребители, платящие эту цену, платят оправданную цену», - подчеркнул министр.

С 1 января Армения платит на границе за 1000 кубометров газа 165 долларов вместо прежних 150. Несмотря на это изменение, власти Армении заверяют, что в 2019 году цена на газ для потребителей останется неизменной.

По словам министра, расчеты направлены на то, чтобы в результате экономии и оптимизации в «Газпром Армения» подорожания газа для потребителей не было не только в 2019 году, но и в более долгосрочной перспективе.

«Есть договоренность о том, что в 2019 году это не повлияет на тарифы для потребителей», - отметил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли устная договоренность на период после 2019 года, Баграмян ответил: «Относительно последующего периода есть столько неопределенных показателей, что пока они не определятся, также в результате этих модельных расчетов мы должны попытаться сделать формирование будущих тарифов предсказуемым».

На вопрос, можем ли мы сказать, что неповышение в 2019 году тарифов на газ – это скорее политическое решение, он ответил: «Формирование цены на границе всегда содержит в себе определенный политический компонент, потому что если мы учтем ту формулу, которая была, и те результаты, которые были зафиксированы в результате переговоров, они уже содержат определенный политический компонент».

По поводу того, является ли сложившаяся в «Газпром Армения» ситуация поводом для недовольства, министр сказал: «Компания «Газпром Армения» также подходит к этому со всем пониманием и с готовностью представляет все расчеты. Даже все возможные пути оптимизации и источники возможных сбережений она также очень открыто, прозрачно обсуждает в ходе этих расчетов».

Министр затруднился назвать конечный срок завершения переговоров. А до этого он призвал делать правильные сравнения и не вызывать ненужных ожиданий. Например, в течение многих лет говорилось о том, что цена на газ на границе вдвое дешевле, чем цена газа, продаваемого потребителям. В ответ на вопрос об экономии средств на участке от границы до потребителя Баграмян подчеркнул, что цена на границе не включает налог на добавленную стоимость.

«Когда мы говорим об оптимизации, мы должны говорить об оптимизации в остающейся компании марже. Прежде всего, необходимо понять - какова маржа компании, то есть, когда газ поступил на территорию Армении, компании, за вычетом налогов, всего остального, включая потери – это примерно 60 долларов. Речь может идти о сокращении и сбережении этих 60 долларов», - подчеркнул он.

Что касается предстоящего визита премьер-министра в Иран, то министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов отметил, что в повестке визита будут и вопросы энергетики. В настоящее время с Ираном торговля газом не ведется, потому что со стороны Ирана нет более привлекательного коммерческого предложения, но если оно будет, его однозначно рассмотрят.